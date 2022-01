O Boletim do Suíno de dezembro está disponível no site!

Cepea, 13/01/2022 – Nesta edição, confira:

Mercado em dezembro

Após melhora nas vendas tanto do suíno vivo quanto da carne no final de novembro, as negociações do animal voltaram a ser pressionadas pela menor liquidez na maioria das regiões em dezembro. De acordo com colaboradores do Cepea, a oferta de animais para abate no mercado independente ficou acima da demanda por novos lotes, devido à baixa liquidez da carne no mercado interno. Leia mais.

Preços e exportações

As exportações brasileiras de carne suína encerraram 2021 em volumes elevados, mesmo diante do recuo dos envios à China, o maior parceiro comercial do setor suinícola nacional. A quantidade embarcada pelo Brasil em dezembro, inclusive, foi a maior da história para esse mês. Leia mais.

Relação de troca e insumos

As quedas nas cotações do suíno vivo e a alta nos preços dos principais insumos da atividade, milho e farelo de soja, reduziram o poder de compra de suinocultores paulistas e catarinenses em dezembro. Leia mais.

Carnes concorrentes

O leve aumento no preço da carne suína no mercado interno e a valorização mais intensa da carne bovina resultaram em aumento da competitividade da proteína suinícola em dezembro. Na comparação com o frango, porém, o cenário foi de perda de competitividade para a carne suína, tendo em vista o forte recuo nos preços do frango.Leia mais.