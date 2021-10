O Boletim do Suíno de setembro está disponível no site!

Sustentabilidade Abertas as inscrições para 2ª turma do curso “Qualidade de Vida no Trabalho” As aulas estão previstas para início de novembro

11/10/2021

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso “Qualidade de Vida no Trabalho”, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), por meio do Programa Soja Legal. As aulas são ministradas pela Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso (FATEC/SENAI), e estão previstas para iniciar na primeira quinzena de novembro, com disponibilidade de 80 vagas. O curso é gratuito e será realizado pela modalidade Ensino à Distância (EaD).

O objetivo é dar apoio e capacitar todos os associados da entidade, na produção mais sustentável e na melhoria da qualidade de vida e do trabalho. A produtora rural de Nova Xavantina, Ediane Dalcin, fez o curso e afirma ter adquirido importante conhecimento, principalmente nas novas normas trabalhistas. “Participei da capacitação online e recomendo que todos associados façam, alguns itens do curso eu já tinha conhecimento, mas outros não, como as mudanças nas leis trabalhistas, na parte de normas regulamentadoras. Foi um aprendizado muito bom, quem puder não perca a oportunidade”.

A gerente de Sustentabilidade da entidade, Marlene Lima, explicou que a primeira turma já concluiu o curso no dia nove deste mês, e em seguida já foram abertas as inscrições para a segunda turma. “O intuito da Aprosoja-MT é auxiliar os produtores rurais na gestão de melhoria nas propriedades, com amplo aprendizado no que se diz respeito as legislações e normas trabalhistas e ambientais aplicáveis na relação entre o homem e o campo”, afirmou.

A carga horária mínima de 16 horas, serão divididos em quatro módulos que correspondem a base de desenvolvimento do curso, como: Introdução à base legal; Programas de Gestão na Propriedade Rural; Legislação Trabalhista e Previdenciária do trabalho rural e as Edificações Rurais (NR 31, NR 24 e NR 18).

Ao final da capacitação, o aluno aprovado receberá o Certificado de Conclusão de Curso pela Instituição FATEC/SENAI e a Aprosoja-MT.

Acesse todas as informações no Regulamento, e inscreva-se.

