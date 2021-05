‘O GQC mudou o rumo da nossa história’, diz produtora mineira

“Podemos dizer que muito mudou, inclusive nossa mentalidade sobre o trabalho. Passamos a entender o quanto podíamos lucrar com nossa fazenda. O Programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC) em Bovinocultura de Leite nos mostrou que a propriedade não era apenas uma fazenda, mas uma empresa”. A afirmação é das irmãs gêmeas Aline e Alane Campos, que participaram do programa em 2018, juntamente com o pai, José Adimar Campos.

Moradora da Fazenda da Lajinha, em Barbacena, a família viu o negócio se transforma com o GQC. “Estamos crescendo um pouco a cada dia, sempre com os pés no chão e pensando nas metas. Estamos muito felizes com tudo que o programa nos proporcionou e continua a nos fortalecer”, disse Aline.

As irmãs Aline e Alane

Um exemplo desse crescimento é a produção leiteira diária, que mais que dobrou, passando de 300 litros de leite por dia para 700 litros de leite por dia. O leite é todo repassado a um laticínio. A família também cria galinhas poedeiras. “Nossa produção não está alta porque estamos em um momento de aprimoramento de estrutura”, explicou Alane. Os ovos são vendidos para mercados regionais.

Entre as melhorias durante e após o GQC, estão a implantação de piquetes rotacionados para vacas em lactação; silagem de milho para o rebanho durante o ano todo; dietas balanceadas para cada etapa de criação dos animais; aquisição de maquinários agrícolas, como mais um trator de grande porte para o preparo das terras para o plantio do milho e equipamentos como plantadeira, carreta e ensiladeira; mudança de laticínio para alcançar maior valor para o leite; e melhoramento genético.

“Outra grande conquista foi a volta do nosso irmão Amarildo, que estava trabalhando em uma empresa na cidade. Graças ao crescimento da produção da fazenda, ele voltou para trabalhar conosco. Assim, o trabalho da fazenda é 100% familiar”, explicou Aline. A mãe Maria Lúcia é a grande apoiadora da família.

Hoje, a família está construindo um novo galpão para ordenha dos animais e pista de alimentação com o objetivo de aumentar a produção. “Acreditamos que tudo o que conquistamos e a forma como crescemos profissionalmente foi graças ao GQC. As mudanças começaram logo depois do programa. O GQC, ministrado pelo instrutor Bernardo Faria de Barros, mudou o rumo da nossa história”, destacou Alane. Além do GQC, as irmãs, que estão finalizando a graduação em Gestão do Agronegócio, também participaram de cursos como Qualidade do Leite e Criação de Bezerras.

O GQC foi oferecido por meio da parceria entre o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e o Sindicato Rural de Barbacena, com apoio do Sicoob Credivertentes. “O GQC é um programa diferenciado porque o produtor passa a enxergar a sua propriedade sob todos os aspectos. Além disso, volta o olhar para sua família”, apontou o presidente do Sindicato Rural de Barbacena, Renato Laguardia.

O gerente de negócios do Sicoob Credivertentes, Rogério Ladeira Franco, parceiro do Sistema FAEMG/SENAR/INAES no Campo das Vertentes, destaca a excelência do Programa. “O ganho é imenso. O GQC transforma vidas”.