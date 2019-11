O IV Seminário da Rede de Territórios Educativos acontece no dia 3 de dezembro

Cerca de 300 participantes que representam poder público, organizações sociais, técnicos das Secretarias Municipais, conselheiros de direitos do município e outros importantes atores sociais são esperados para o IV Seminário da Rede de Territórios Educativos e I Ciclo de Debates, com o tema: “Os Impactos das Redes de VG”. O evento é promovido pela Rede de Territórios Educativos em parceria com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande e Igreja Batista Nacional Cristo Rei.

O Seminário será realizado no dia 03 de dezembro, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, a partir das 8h. A Igreja Batista está localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, 956, bairro Cristo Rei.

Conforme a secretária de Assistência Social, Flávia Omar, na oportunidade serão abordados temas relevantes para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes na perspectiva de atuação em rede, que é o principal objetivo do evento.

A secretária explica que há quatro anos e meio foi criada a Rede de Territórios Educativos, por meio do Programa Redes de Educação Integral, uma iniciativa da Fundação Itaú Social com execução do CIEDS – Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que tem a finalidade de fortalecer redes e parcerias entre atores locais de Várzea Grande. Em 2016 ocorreu o I Seminário promovido pela Rede, na oportunidade a Prefeitura de Várzea Grande e outras organizações assinaram Pacto pela Educação Integral no município, elaborado pela Rede de Territórios Educativos visando fortalecer a integração entre família e escola para potencializar o desenvolvimento da criança e do adolescente da cidade.

O seminário contemplará a realização de três painéis sobre a temática do trabalho em rede. O Painel I – “Redes que conectam cidades”, apresentará experiências do trabalho da Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande e Livramento e do VG Mais Ação (grupo de voluntários que atende a população vulnerável). O Painel II – “Ensinar é muito mais que passar conteúdo”, com a palestrante neurocientista canadense Adele Diamond, cuja pesquisa mostra que mais que instruir, a Escola deve atender as necessidades sociais e emocionais das crianças e adolescentes, neste painel o mediador será secretário Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidélis. O Painel III – “Desafio Global” apresentará os projetos Motirô e Nós do Renascer.

No período vespertino, o evento oferecerá oficinas temáticas, onde os participantes deverão escolher previamente no ato da inscrição pelo link https://inevent.com/pt/itau-social/TerritoriosEducativos/hotsite.php: ‘Contação de Histórias’, ‘Dança e Ritmos, Dançando Nossa Cultura’, ‘O teatro a Serviço da Educação’, ‘Dinâmicas de Grupos’, ‘Trabalho Social com Famílias’, ‘Transformação Cultural’, ‘Como Gerenciar Equipes de Trabalho: Transformando-nos’ e ‘A Importância dos Jogos e Brincadeiras na Aprendizagem’ aproveitando o momento para planejar atividades para o próximo ano.

Vale destacar que o Seminário será realizado no dia 03 de dezembro, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, localizada Avenida Dom Orlando Chaves, 956, bairro Cristo Rei, às 8h. Mais informações com a integrante da comissão da Rede, Antonina Cajando, pelo telefone (65) 99635-4509 e endereço eletrônico acajango@gmail.com.

Confira a Programação na íntegra:

8h- Credenciamento

8h30 – Café da manhã/Acolhida

9h – Apresentação cultural CORAL Canto & ENCANTO

9h10 – Composição da mesa de Abertura

9h25 – Breve Histórico da Rede e explicação do objetivo 16 ODS: “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”

9h35 – Painel I: Redes que conectam cidades

10h05 – Diálogos (perguntas por escrito)

10h20 – Dinâmica da Ciranda

10h30 – Painel II: “Ensinar é muito mais que passar conteúdo” Profª Adele Diamond.

11h30 – Diálogo

12h – Almoço

13h – Dinâmica

13h10 – Painel III – Desafio Global – Apresentação do Projeto Motirô e Nós do Renascer.

13h25 – Orientação e encaminhamentos

13h30 – Início das oficinas

1. Oficina A Arte de contação de história

2. Oficina de Dança e Ritmos

3. Oficina dançando nossa cultura

4. Oficina O teatro a serviço da educação

5. Oficina de dinâmicas de grupos

6. Oficina de Trabalho Social com Famílias

7. Oficina de transformação cultural

Por: Cláudia Joséh – Secom/VG