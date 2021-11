“O Mais Pasto para mim é essencial”, afirma pecuarista de União dos Palmares

ALAGOAS (22/11/2021) Iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas — Faeal — em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar Alagoas – voltada para pequenos e médios pecuaristas, o Programa Mais Pasto segue cumprindo à risca o objetivo de qualificar a produção pecuária alagoana por meio da difusão de conhecimentos sobre utilização racional da pastagem e gestão da propriedade rural.

O método inovador, que une consultoria coletiva, por meio de encontros periódicos, e visitas mensais a cada propriedade rural, tem auxiliado os produtores no aproveitamento do potencial dos pastos e garantido melhoria nos resultados econômicos.

Um bom exemplo vem do município de União dos Palmares, a 79 quilômetros da capital Maceió. O pecuarista Aluysio Righetti decidiu se capacitar no Mais Pasto para administrar fazendas onde a família investe há cerca de 70 anos. Agora, colhe os resultados da capacitação.

“Uma das fazendas era mais avançada, já bem dividida, bem cuidada. Outras duas estavam precisando de algumas coisas. Depois do Mais Pasto, veio a limpeza da fazenda, redivisão, plantio, mudança de capim, e tudo isso deu uma melhorada boa”, afirma.

Righetti assumiu a administração das fazendas entre os anos de 2012 e 2013. “Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia nada. O Mais Pasto para mim é essencial porque tem desde a parte básica do negócio até a mais aprofundada, conforme o curso vai prosseguindo”, destaca.

Por meio do Mais Pasto, a capacitação gerencial é feita com base nos três orçamentos da pecuária: orçamento alimentar, orçamento financeiro e orçamento de serviços e mão de obra. Assim, além da utilização de tecnologia, também será trabalhada a gestão do empreendimento em busca da qualificação da produção pecuária, partindo-se de orientação multidisciplinar e com foco na gestão, buscando-se incrementar a geração de renda para os pecuaristas, suas famílias e funcionários.

Inscrições

O Mais Pasto está com inscrições abertas no site https://www.sistemafaeal.org.br/senar/. A próxima consultoria coletiva acontece nessa segunda-feira, 29, e será ministrada pelo consultor do programa, André Sório. Engenheiro agrônomo e mestre, com trabalhos voltados à produção intensiva baseada em pastagens no Brasil e em diversos países da América Latina, Sório abordará o manejo profissional de pastagens (aumentando a eficiência dos piquetes) e o planejamento na pecuária (custo de produção). A aula acontecerá na sede do Senar Alagoas, em Maceió, das 13h30 às 16h, com transmissão pelo aplicativo Zoom.

“O Mais Pasto dá um caminho, com técnica, com orientação. Depois do Mais Pasto a gente se sente mais seguro, sabe melhor o que está fazendo. A divisão, posição e dimensão do cocho, o capim para uma certa área ou para outra, a gente já faz com quase certeza de que vai dar certo”, diz o produtor rural Aluysio Righetti.

Confira abaixo o vídeo com o depoimento completo: