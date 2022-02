Obra da Orla do Porto II entra na fase final de execução com serviços de calçamento

O secretário municipal de Turismo, Zito Adrien, conheceu o projeto preliminar da concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O estudo foi apresentado na quinta-feira (17), pela equipe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio).

Para o secretário, os investimentos no setor do turismo da capital serão intensificados.

“É excepcional esse trabalho que vai ser implementado no Parque da Chapada dos Guimarães. E o prefeito Emanuel Pinheiro, que preza por um turismo sustentável, será parceiro nesta ideia que irá fomentar o turismo local. Desde que foi criado em 1992, o parque nunca sofreu nenhum tipo de manejo, orientação e a conservação é precária. O setor do turismo está buscando de um lado, empresários buscando seu espaço e com pouco investimentos e tendo com concessionária responsável, vai se organizar a questão ambiental, melhorar o turismo de Cuiabá, o empresário vai ter mais espaço, mais trilhas e o meio ambiente vai agradecer e vai impactar muito na nossa cidade que irá receber mais turistas”, avaliou o gestor da pasta.

Conforme a apresentação do projeto preliminar, os benefícios ao entorno do Parque são a geração de emprego, aumento na arrecadação de tributos e outros benefícios. “A nossa pretensão é fazer o processo de concessão até o final do ano, para ter o leilão na bolsa de valores. E posteriormente, vamos estruturar esse ano para o Tribunal de Contas da União (TCU) analisar antes de lançar o edital. São 13 projetos e três são prioritários, entre eles a Chapada dos Guimarães. A previsão da assinatura do contrato com a empresa é no início de 2023, e depois, a empresa terá 5 anos para investimentos obrigatórios e gerar essa infraestrutura para as visitações. Normalmente isso ocorre mais rapidamente porque é de interesse da empresa que comece os investimentos para estimular as visitações”, Gustavo Kalil, que é Analista do Departamento de Estruturação de Projetos na Área de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES.

Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, Luis Gustavo Biagioni, ICMBio, lembra que a instituição ao qual representa é o poder concedente.”Essa ação de governo visa valorizar as unidades de conservação e a Chapada está priorizada e visa um serviço de prestação de qualidade, valorizando o turismo sustentável. o ICMBio é o gestor da unidade de conservação, e a conceção é uma prestação de qualidade o icmbio é o gestor do contrato e da conservação e vai continuar fazendo o controle da concessão.

O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães tem uma área de aproximadamente 33.000 hectares, localizada entre os municípios de Cuiabá (62%) e Chapada dos Guimarães (38%). Trata-se de uma unidade de conservação gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio), sendo criada em 1989 por meio de decreto de nº 97.656.