Obra de duplicação da Dante Martins de Oliveira também garante iluminação de LED na avenida

A partir desta sexta-feira (15), a campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar – da Prefeitura Municipal de Cuiabá começa a aplicar a dose de reforço para idosos de 70 anos a mais, conforme recomendação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde.

De acordo com a coordenadora da campanha de vacinação, Valéria de Oliveira, o grupo de 70 a 79 anos, que passa a ser contemplado com a dose de reforço, conta com cerca de 20.500 pessoas. “Esse é o número de idosos desta faixa etária que tomaram as duas doses da vacina em Cuiabá segundo os nossos registros e é o quantitativo que estamos esperando para tomar a dose de reforço”, comentou Valéria.

Para receber a vacina, o idoso precisa ter no mínimo 6 meses que tomou a segunda dose. “Ele deve ir ao polo de vacinação ou a qualquer uma das 14 unidades básicas de saúde que aplicam o imunizante, com o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto. Importante ressaltar que é imprescindível que a segunda dose tenha sido aplicada há no mínimo 180 dias, pois se a pessoa for antes disso, não conseguirá ser vacinada porque o sistema do Ministério da Saúde não aceita”, explicou a coordenadora.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro falou sobre a sua satisfação em poder diminuir a faixa etária. “Já conseguimos perceber os excelentes resultados da vacinação em nossa capital. Os números de internações e de óbitos despencaram e nosso objetivo é zerá-los totalmente. É uma grande felicidade poder oferecer uma proteção a mais para os nossos idosos, que estão entre os grupos mais vulneráveis para essa doença”, comentou Pinheiro.

Vacinação dos adolescentes

A vacinação do grupo de 12 a 17 anos já foi retomada normalmente. A coordenação da campanha alerta para que os adolescentes que já fizeram o cadastro fiquem atentos ao site, pois as agendas estão sendo liberadas.

Vacinação nas unidades básicas

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 e as doses de reforço estão disponíveis em tempo integral (das 8h às 17h) nas 14 unidades básicas de saúde que oferecem esse serviço. São elas:

Região Norte

UBS Ilza Terezinha Picolli Pagot

UBS Jardim União/Jardim Florianópolis

UBS Três Barras

Clínica da Família (CPA 1)

Região Sul

UBS Tijucal

UBS Pedra 90 V e VI

UBS Parque Ohara

UBS Jockey Clube

Região Leste

UBS Terra Nova

UBS Pedregal

UBS Dr. Fábio

Região Oeste

UBS Novo Colorado

UBS Santa Amália

UBS Novo Terceiro

No caso das unidades dos bairros Ilza Terezinha Picolli Pagot, Clínica da Família (CPA 1), Tijucal e Parque Ohara, que funcionam em horário estendido, a vacinação ocorrerá até às 20 horas.