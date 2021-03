Obra de pavimentação do bairro Jardim Vitória é retomada pela Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá retomou a obra de pavimentação do bairro Jardim Vitória, localizado na região Norte. A comunidade está entre as mais de 50 já beneficiadas pelo programa Minha Rua Asfaltada que, desde 2017, tem promovido a transformação da malha viária da Capital. O trabalho no local é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Desde o início deste mês, a equipe da empresa contratada para execução de todos os serviços está atuando no bairro. Neste momento, está concentrado na construção da rede de drenagem de águas pluviais da Avenida B. De acordo com o relatório de acompanhamento, já foram executados nove quilômetros, dos 11,6 projetados.

A previsão da Secretaria é de que, em aproximadamente 60 dias, todas as vias remanescentes sejam alcançadas pelo benefício, totalizando 100% da comunidade asfaltada. Além do revestimento das ruas com a massa asfáltica, a obra no Jardim União também contempla a execução da rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio e calçada.

“Nossa gestão tem o compromisso com os moradores dessa região, que há cerca de 25 anos aguardam para ver as vias pavimentadas. Asfalto é melhoria na qualidade de vida, na saúde. Por isso, essa área tem recebido um carinho especial da nossa gestão e vamos continuar aplicando novos investimentos”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Também está no planejamento a finalização das obras nos bairros vizinhos Jardim União e Jardim Florianópolis. No União, dos 7,9 quilômetros previstos, 6,5 quilômetros já foram construídos, totalizando 83% executado. Já no Florianópolis são 10 quilômetros feitos de um total de 13,7 projetados, alcançando 74% da obra.

As obras fazem parte do programa Minha Rua Asfaltada, implantado pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Desde então, a iniciativa já alcançou mais de 50 comunidades com pavimentação, construção de rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio e calçada. O programa também é utilizado para a recuperação do asfalto em vias de grande movimentação.

“Já são mais de 50 bairro atendidos e estamos trabalhando para ampliar esse importante benefício para a população. Neste momento, já temos planejado mais 19 bairros que serão pavimentado, com recursos conquistados junto ao BNDES”, pontua o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.