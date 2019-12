Obra de revitalização garante novo visual à Avenida das Palmeiras

Com cerca de 1.100 alunos, de 4 a 12 anos, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof. Firmo José Rodrigues, que já oferecia a prática de capoeira, adotou também neste ano a modalidade de judô. A iniciativa faz parte de uma parceria firmada com o Instituto Reação, do campeão Flávio Canto, que junto com o vice-campeão do mundo, o cuiabano David Moura, estão mudando a realidade das crianças atendidas pela escola.

A resposta foi positiva, com a participação de aproximadamente 250 alunos. Nesta terça feira (03) aconteceu a primeira cerimônia de troca de faixas. Alunos e familiares participaram do evento. O diretor da unidade, professor Keitel Jorge Moreira Junior disse estar entusiasmado com a repercussão da prática do judô na escola. “Para o próximo ano vamos concluir o Centro de Treinamento que está sendo construído em uma área anexa a escola, por meio dessa parceria”, comentou.

Para o campeão brasileiro da modalidade por São Paulo, Vinicius Vilela, a troca de faixa representa mudança no comportamento e responsabilidade dos alunos atletas, aumentando a humildade, respeito e coragem em cada um. “O judô proporciona melhoria na qualidade de vida do praticante”, destacou.

Um exemplo disso é o que aconteceu com a menina Ana Clara Silva, de 10 anos, do 3º Ano. A mãe dela, Fabiane Silva, garantiu que houve mudança no comportamento da filha, que se tornou mais obediente e disciplinada até mesmo nos cuidados com os pertences dela. “Antes era diferente”, frisou Fabiane.

O aluno Kauã Vitor da Cruz Arruda, do 4º Ano A foi promovido da faixa branca para a cinza. O menino que pretende ser youtuber e empresário ofereceu a conquista aos pais, Jesuino e Deiva Maria. “Eles me motivaram”, disse o garoto.

Na cerimônia de troca de faixas, David Moura esteve acompanhado pelo campeão estadual e bronze/2019, o cuiabano Rodrigo Sampaio e pelo paranaense João Cesário, tri campeão brasileiro e tri pan-americano.

OBRA

Ao lado da EMEB Prof. Firmo José Rodrigues, a obra da primeira unidade do Instituto Reação, fora do Rio de Janeiro, prosseguem. Toda a parte de alvenaria já foi concluída. O centro de treinamento terá 250 metros quadrados de área construída e um tatame de 192 metros. Para sua construção estão sendo utilizados materiais adequados à prática do esporte, incluindo telhas termo acústica e revestimento de primeira.

A proposta é de que no novo centro de treinamento sejam desenvolvidos outros programa da Ong como o Faixa Preta, inteligência sócio emocional dentro do esporte, de apoio as mães e mulheres, além do programa de revelação de talentos.