Obra na Av. Dante Martins de Oliveira entra na etapa de construção de rede de drenagem e muro de gabião

A Prefeitura de Cuiabá continua avançando com a duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira (Av. dos Trabalhadores). Iniciado em janeiro deste ano, a atuação é realizada em diferentes frentes ao longo do trecho que aproximadamente dois quilômetros, visando garantir qualidade e celeridade à obra.

Neste momento, após superar as fases de desassoreamento e demarcação do córrego que passa pela via, uma equipe trabalha na construção do muro de gabião nas paredes laterais do local. Somado a isso, em outro trecho da avenida, também é executada a etapa de instalação da tubulação que compõe o sistema de drenagem de águas pluviais.

“Lançamos os trabalhos no fim de 2020 e entregamos para o secretários Stopa a missão de concluir essa importante obra de infraestrutura. É satisfatório ver que o serviço evolui a todo vapor, pois essa avenida é uma das mais movimentadas da cidade. Com essa obra, modernizamos o trânsito da região e asseguramos mais qualidade de via aos condutores”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

A duplicação da avenida é composta por diferentes fases que, ao fim, resultarão em uma via completamente remodelada para os milhares de condutores que transitam diariamente pela região. Além da rede de drenagem, terraplanagem e pavimentação, estão previstos os serviços de construção de meio-fio, calçadas e sinalização horizontal e vertical.

A obra faz parte do programa Minha Rua Asfaltada, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá desde 2017. Segundo o projeto, o trecho que será duplicado está situado entre o Residencial Santa Inês e as proximidades da rotatória de entrada do bairro Planalto. Para isso, o Município aplica um investimento de R$ 2.329.558,39.

“Na verdade, a duplicação faz parte de um conjunto de ações de melhoria na mobilidade urbana que a Prefeitura executa em diferentes pontos da cidade. Nessa região mesmo, foi recapeado todo o trecho entre as rotatórias do Planalto e Dr. Fábio, construímos o viaduto na Avenida das Torres e, em breve, também entregaremos uma ponte de concreto atrás do Parque Tia Nair, junto com uma nova via”, completa o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.