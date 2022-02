Obra na Escola Técnica de Matupá é retomada após cobranças de Ulysses Moraes

O Programa Nota MT continua distribuindo prêmios aos consumidores que solicitam o CPF nas notas de compras ou bilhetes de passagem eletrônico. A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou, na manhã desta quinta-feira (10.02), o segundo sorteio de 2022 do Programa Nota MT. Foram premiados 999 consumidores, sendo 996 de Mato Grosso e 3 de outros Estados (SP, MS e PR).

Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram Angela Carvalho Cortes Tamashiro e João Alfredo Barbosa (Cuiabá), Delmir França de Oliveira (Porto Esperidião), Márcia Regina Milhomem Araujo da Silva (Tangará da Serra) e Valmir Alves Gondim (Comodoro).

Os demais ganhadores vão receber prêmios de R$ 500. O resultado do Nota MT é pelo número de bilhetes, o que pode levar um consumidor ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes. No sorteio desta quinta-feira, seis consumidores ganharam mais de uma vez.

As instituições sociais indicadas pelos vencedores dos prêmios de R$ 10 mil foram a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC), de Cuiabá, duas vezes; Escola Especial Criança Esperança Apae, de Mirassol do D’Oeste; Casa Transitória da Criança, Tangará da Serra; e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Comodoro.

O secretário adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, coordenador do sorteio, apontou que os consumidores estão mantendo a fidelidade ao programa, concorrendo a prêmios, ajudando instituições sociais e colaborando no aumento da arrecadação estadual.

Dos prêmios distribuídos no sorteio desta quinta-feira (13.01), 376 foram para moradores de Cuiabá e 91 para residentes em Várzea Grande. Sinop teve 99 ganhadores; Rondonópolis, 53 e Tangará da Serra, 38. Esse segundo sorteio do ano de 2022 foi referente ao mês de janeiro e teve como base o resultado da Loteria Federal desta quarta-feira (09.02). Desde seu lançamento, em junho de 2019, o Nota MT já realizou 42 sorteios.

No decorrer do ano, a Sefaz vai realizar mais 10 sorteios mensais com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil e quatro sorteios especiais, com premiações de R$ 50 mil. O próximo sorteio será o mensal de fevereiro, dia 10 de março. Na semana seguinte, dia 17, acontece o Sorteio Especial de Carnaval, com 05 prêmios de R$ 50 mil.