Obras de pavimentação do Jardim Industriário II e Nova Esperança III devem ser retomadas ainda neste ano

O prefeito em exercício José Roberto Stopa anunciou novas obras de infraestrutura viária para os bairros Jardim Industriário II e Nova Esperança III, durante solenidade de entrega da Avenida 30, ocorrida na semana passada. O gestor assumiu com a comunidade o compromisso de que, a partir da primeira quinzena de dezembro desse ano, a região contará com a presença de máquinas e operários trabalhando para entregar as obra de melhoria da mobilidade urbana.

Mesmo diante do período de intensas chuvas, principalmente entre os meses de novembro e dezembro, foi confirmada a realização o serviço de drenagem para, posteriormente, colocar o asfalto.

A nova licitação já está em andamento, com previsão de encerramento da concorrência pública até o final desse mês. A adoção da medida foi necessária por conta da rescisão contratual efetuada com a empresa vencedora do primeiro certame, concluído pelo Município no fim de 2020. “A empresa que atuou na outra obra está impedida de participar do processo de escolha da empresa para execução dos serviços. No ato da rescisão do contrato, foi assinado um termo de consentimento entre ambas as partes”, reforçou.

Stopa informou que a Prefeitura já tem em caixa R$ 12 milhões, oriundos da Fonte 100 do Município, que serão investidos nos dois bairros de grande abrangência populacional. O montante total a ser aplicado será de R$ 17 milhões. “Graças à coragem do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, em arcar com recursos para garantir esses investimentos. Mais uma vez, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto também sinalizou a destinação de R$ 5 milhões em emendas para a Saúde. Com isso, novamente, será possível atender aos anseios da população, que estão exigindo o que é direito. Morar com dignidade, com asfalto de qualidade, iluminação pública. A Prefeitura não pode e não vai parar”, acrescentou o prefeito.

A Prefeitura de Cuiabá está realizando um novo processo licitatório para garantir a retomada da obra de pavimentação do bairro Jardim Industriário II. A previsão é de que a nova concorrência pública seja finalizada em novembro deste ano.

A obra faz parte do programa Minha Rua Asfaltada, criado em 2017 pelo prefeito Emanuel Pinheiro com o objetivo de avançar com a melhoria na infraestrutura nos bairros da Capital.