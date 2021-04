Obras inéditas de Franklin Cassiano e Ulisses Cuiabano serão lançadas em live

Ocorre neste sábado (01.05), às 17h, o lançamento dos livros de poesias “Crisálidas”, de Franklin Cassiano da Silva, e “Grupiaras”, de Ulisses Cuiabano. Organizados por Cristina Campos, as obras até então inéditas, foram contempladas no Edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O lançamento dos livros será nas plataformas do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGEL/Unemat), da Revista Pixé Canal Literário e da Editora Carlini & Caniato. O evento terá uma entrevista com Cristina Campos e os convidados Olga Castrillon-Mendes e Aclyse de Mattos, com mediação de Edson Flávio.

Cristina Campos apresenta por meio de uma análise crítica nos Prefácios das obras, à qual juntou as biografias dos autores com fotos, documentos e imagens de textos manuscritos. “Os familiares gentilmente colaboraram para que isso fosse possível. A data foi escolhida em homenagem a Franklin Cassiano, pois é o dia de seu aniversário”, ressalta Cristina.

Franklin Cassiano da Silva e Ulisses Cuiabano foram membros da Academia Mato-grossense de Letras, ambos na cadeira 16, hoje ocupada pela proponente do projeto, que vem se dedicando a descobrir e publicar obras da Literatura Mato-grossense que ainda permanecem inéditas ou são de difícil acesso a alunos e pesquisadores.

Maria Cristina de Aguiar Campos possui graduação em Letras, pela Universidade Federal de Mato Grosso (1983). Mestrado em Educação, também pela UFMT (1998) e doutorado em Educação, pela Universidade de São Paulo (2007). Lecionou no IFMT – Campus Cuiabá, de onde se aposentou. Tem experiência na área de Letras (Literatura), com ênfase na Literatura e Cultura Mato-grossense, e Educação, com ênfase no processo de ensino-aprendizagem, atuando principalmente com os seguintes temas: cultura, imaginário, pantanal mato-grossense e literatura mato-grossense.

Serviço

Live de lançamento do projeto “Estudo Crítico das Obras Literárias inéditas “Crisálidas”, de Franklin Cassiano da Silva, e “Grupiaras”, de Ulisses Cuiabano

Data: 01 de maio de 2021

Horário: 17h

Local: Canal de Youtube do PPGEL/Unemat, da Editora Carlini & Caniato e da Revista Pixé Canal Literário