Ocorrências de roubos reduzem 100% e furtos 84% no Centro Político Administrativo

O índice de roubo reduziu 100% e de furtos 84% nos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período anterior, no Centro Político Administrativo (CPA). Os dados são da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Segurança Institucional (4ª CIPMSI).

Uma das principais ações que contribuíram para essa redução foi a implementação do projeto Águia realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Casa Militar e os demais Poderes e órgãos localizados no CPA. A parceria visa reforçar a segurança institucional e patrimonial da região.

Ao todo, a Seplag instalou 37 câmeras, sendo 26 de monitoramento e 11 analíticas, em vários pontos, que coletam imagens e identificam placas veiculares. As imagens são transmitidas em tempo real durante 24h por dia e monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e pela 4ª CIPMSI.

Além da redução no número de casos de roubos e furtos no perímetro do Centro Político, as câmeras têm contribuído para solucionar outros casos que acontecem na cidade e no Estado.

Em março deste ano, as câmeras analíticas identificaram uma caminhonete roubada que transitava no CPA. O motorista foi monitorado e abordado no posto policial do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN), na estrada de Chapada dos Guimarães, local onde foi dada a ordem para que parasse, porém ele se evadiu do local fugindo para região de mata.

Depois de uma longa perseguição o assaltante foi preso no município de Chapada dos Guimarães pela BPMTRAN e a caminhonete recuperada.

De acordo com o titular da Seplag, Basílio Bezerra, o uso da tecnologia é importante nas operações e atuações, pois multiplica os olhos da segurança pública e torna o local mais seguro a um custo bem menor.

“Em um ano notamos o quanto reduziu o número de ocorrências de roubos e furtos aqui no CPA com ajuda do videomonitoramento. Além disso, reduzimos custos e ainda otimizamos o trabalho policial na região”.

“A sensação de segurança para quem transita no Centro Político é muito satisfatória para a Polícia Militar. Estamos na busca constante para aperfeiçoar os nossos serviços e contamos com o apoio de toda sociedade e profissionais que trabalham aqui para que possamos combater o crime de forma coesa”, disse o tenente-coronel da 4ª CIPMSI, Frederico Corrêa Lima Lopes.

Melhoria

A Seplag cedeu e reformou um espaço na Praça das Bandeiras para a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Segurança Institucional que agora conta com um local mais amplo e confortável para realizar a segurança da região. Estão em fase final as obras do prédio que abrigará um memorial, um salão de armas e a sala de monitoramento, de onde os policias acompanham toda movimentação do CPA pelas câmeras de segurança.

“Essa reforma é uma marco, pois antes não tínhamos uma sede fixa. Agradecemos a Seplag pelo apoio e espaço para sediar os nossos policiais e abrigar um local dedicado à memória da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) que serve como visitação tanto para servidores quanto população”, declarou o comandante geral da PMMT, Jonildo José de Assis.

Projeto Águia

O projeto Águia foi implantado em maio de 2020 pela Seplag para monitorar o Centro Político Administrativo por meio de câmeras. O sistema de última geração é interligado com o Ministério da Justiça e Departamento Estadual de Trânsito. Ele faz buscas automáticas na base de dados desses órgãos e caso tenha alguma ocorrência registrada com o veículo, ele é identificado automaticamente pelos operadores do Ciosp e da 4ª CIPMSI que faz a abordagem necessária.

Outra medida tomada pelo Governo foi o fechamento à noite a partir das 20h e reabertura para circulação de veículos e pessoas às 6h. Aos sábados e domingos o acesso segue bloqueado.