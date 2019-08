Oferta de emprego no Sine-MT alcança 1.739 vagas em Cuiabá e interior

As pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho podem procurar os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT). No começo desta semana, estão disponíveis 1.739 vagas de emprego em 28 municípios do Estado. Somente em Várzea Grande são 417 vagas abertas. Em Cuiabá, são 34, para o público em geral e 24, para pessoas com deficiência (PCD).

O município de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) está com 213 oportunidades. Dessas, 35, na área de operador de produção, 10 para eletricista de alta-tensão, seis de montador de equipamentos, cinco de operador de caixa, cinco de repositor de supermercados, cinco para tratorista agrícola, dentre outros.

Em Sapezal (468 km de Cuiabá) são 189 vagas de trabalho, sendo 47 para operador, 25 para operador de máquina agrícola e auxiliar de linha de produção, 20 para auxiliar de agricultura, 15 trabalhador agrícola polivalente,10 para trabalhador agropecuário em geral.

Para os moradores do município de Sorriso (397 km de Cuiabá), ao todo, são 108 vagas de emprego: 83 são na área de construção, 60 na função de servente de obras e 23 para pedreiro. Além de 10, para eletricista, seis para soldador e as demais para auxiliar administrativo, classificador de grãos, consultor de vendas, controlador de pragas.

De acordo com a coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego do Sine, Simone Koeller, as vagas são divulgadas semanalmente por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), órgão que coordenada os Sine no Estado e no interior.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade do Sine a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

O número de vagas está disponível de acordo com a demanda das empresas cadastradas no Sine. Os interessados em fazer parte do banco de dados devem estar munidos com os documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

O horário de atendimento do Sine, localizado nos Ganha Tempo do Ipiranga e do CPA I, em Cuiabá, e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping é das 10h às 18h.

O Sine também está presente em outros municípios do Estado. A lista está disponível na página da Setasc – www.setasc.mt.gov.br/sine .