Oficina de Indicadores de Políticas Públicas de Educação Ambiental tem nova etapa em Cuiabá

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

As comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, serão encerradas nesta sexta-feira (01.11), com café da manhã, música, sorteio de brindes e a 3ª edição 2019 da exposição Prata da Casa. Ações feitas com o apoio da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, através do Instituto Memória, e também do Sindicato dos Servidores – Sindal e da Associação dos Servidores do Legislativo Estadual e Municipal de Mato Grosso (Aslem).

Também servidor público, o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), que já foi professor, garante que as ações servem para valorizar os funcionários públicos, que não medem esforços para exercer com maestria suas funções e, consequentemente, ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso. Cita o saguão principal da ALMT, espaço cedido para o projeto Prata da Casa – oportunidade em que os funcionários da Assembleia têm para comercializar seus quitutes, artesanatos e serviços. São quatro edições anuais, sendo encerrada com a edição de Natal, na primeira quinzena de dezembro.

“É uma forma de parabenizar os servidores públicos e agradecer pelos serviços prestados em benefício da sociedade na evolução dos trabalhos dentro das instituições. Em especial os da Assembleia Legislativa, que são os responsáveis por fazer essa Casa de Leis grande e funcional. Nosso reconhecimento e respeito a todos os servidores públicos!”

De acordo com a coordenadora do Instituto Memória, Mara Visnardi, a expectativa é sempre a melhor. “A Mesa Diretora vai oferecer um café da manhã aos servidores e estamos preparando com muito carinho, com várias atrações musicais dos nossos talentosos servidores. Além da comemoração ao dia do servidor, também vamos aproveitar para comemorar os aniversariantes do mês. Uma forma de confraternizar, estarmos mais próximos um do outro porque na rotina diária não temos tempo. Então, o presidente Botelho e toda Mesa Diretora quer oferecer esse momento especial para todos”, afirmou.

REFORÇO NO ORÇAMENTO – Participando há dois anos do Prata da Casa, a servidora Alides Siqueira, técnica legislativa, é sucesso na confecção de enxoval bordado. “A venda aqui na Assembleia é ótima, essa exposição é venda garantida porque passam muitas pessoas que vêm para o Espaço Cidadania, audiências públicas, e outros eventos que acabam fomentando a nossa feira. Aproveito para agradecer o presidente Botelho que nos apoia oportunizando a exposição de nossos produtos”, afirmou.

Da mesma forma, a confeiteira Juvilete Lozano, reforça o orçamento com a venda de pães e cucas. Ela e a sobrinha Nariel Lozano, servidora que atua na TV Assembleia, aproveitam o Prata da Casa vendendo as guloseimas. “A venda aqui é boa, divulgamos nossos produtos e ainda fazemos novas amizades”, destaca Juvilete.

“Aproveitei para degustar sucos naturais e doces. Tudo muito bom!”, garante a servidora Ana Carolina F. da Silva. “Também experimentei sucos, salgados e doces deliciosos. É o momento do servidor interagir e ganhar um extra”, conclui servidor e suplente de vereador Gabriel Guilherme.