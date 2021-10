Oficinas sobre práticas pedagógicas abrem nesta quinta-feira a edição 2021 do Encontro Interescolar de Dança e Cultura da Cidade Educadora

A Secretaria Municipal da Mulher em parceria com o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e a Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias realizam o primeiro fórum ‘Mulheres Que Transformam a Cidade’. Durante o evento serão debatidas políticas públicas de mobilidade para tornar a cidade mais igualitária. O primeiro evento será realizado nesta quinta-feira (14) no Centro Comunitário do CPA I, às 19h. E na sexta-feira (15), o encontro ocorrerá na sede da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), ao lado da Escola Municipal Cívico Militar Maria Dimpina no bairro Coxipó, às 19h.

A mobilidade para as mulheres é uma preocupação do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro. E por isso, Plano Diretor, que está sendo revisado, é o instrumento que vai determinar todas as diretrizes vinculadas ao desenvolvimento em longo prazo do município. Sendo assim, será possível pensar em uma Cuiabá do Futuro e para todos.

O secretário adjunto do IPDU, Marcio Puga, comenta que o fórum é uma provocação para que o público feminino seja ouvido. “Vamos ouvir e trazer à tona alguns assuntos que achamos pertinentes, de como a cidade lida com a cidade e como as mulheres lidam com o universo urbano, como elas encaram isso, é um ambiente seguro ? Se transita de todas as formas, a mãe, a mulher que trabalha e outros. São várias facetas, e geralmente, as cidades são pensadas mais para o carro, e quando pensamos no humano é mais para os homens. E a nossa civilização já não é patriarcal, as mulheres participam da economia e queremos ouvir as percepções das mulheres. Vamos levantar os pontos fracos e fortes e planejar uma cidade daqui 10, 20 anos. Estamos no momento de revisão do Plano Diretor e vão ser trazidas para a conclusão do Plano”, comentou.

A Secretária da Secretaria Municipal da Mulher, Luciana Zamproni, conta que às mulheres que participarão deste fórum irão responder a um questionário que irá indagar sobre a segurança, as calçadas, meios de transportes, dentre outros. “Se bem sucedidos na tarefa de melhorar o espaço público urbano de Cuiabá, pela ótica feminina, com ênfase nas desigualdades entre homens e mulheres, estaremos na verdade contribuindo para a ação mais ampla em torno dos processos de planejamento participativo com esse olhar mais humano e gentil, que possam se fazerem presentes no novo Plano Diretor através de propostas de possíveis soluções ou políticas públicas voltadas a enfrentar os desafios que possam ser identificados. Esse é o desejo do prefeito Emanuel E da primeira-dama, Márcia Pinheiro. Vamos falar sobre as ruas e calçadas, bem como o transporte público quando precários prejudicam de forma mais intensa a mobilidade das mulheres, seja das mães que carregam seus filhos ou carrinhos de bebês, das acompanhantes de idosos ou pessoas portadoras de deficiências, e das chefes de família que carregam as compras para abastecimento da casa.”, concluiu Zamproni.