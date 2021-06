OGP acompanhou relatório sobre desaparecimento de pedreiro em Cáceres

Thiago Silva em reunião no INCRA Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve reunido na última sexta-feira (18) com o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), coronel Marcos Cunha, para tratar de demandas na área da regularização fundiária dos assentamentos de Mato Grosso.

Defensor da agricultura familiar e reforma agrária, o deputado apresentou ao superintendente solicitações de pequenos produtores de glebas e assentamentos de todas as regiões do estado que carecem do título definitivo de suas propriedades com objetivo de ter garantia jurídica do seu imóvel e ampliar os investimentos e produção.

“Hoje, Mato Grosso tem mais de 500 assentamentos do Incra e mais de 150 mil famílias de agricultores familiar que aguardam um título definitivo de posse. Colocamos a Assembleia Legislativa e nossa interlocução junto ao governo para somar esforços com Incra a fim de regularizar milhares de propriedades rurais no estado. Está é uma das principais demandas dos agricultores familiares. O título dá a garantia de posse ao cidadão, que muitas vezes precisa acessar um crédito e pode deixar sua área como garantia no banco”, disse o deputado.

O superintendente Cunha relatou a necessidade de contratação de novos servidores para as unidades do Incra no estado, porém ressaltou que a unidade tem a expectativa de entregar até o final do ano mais de três mil títulos de regularização.

“Estamos buscando fazer cooperação técnica com o Intermat [ Instituto de Terras de Mato Grosso] para regularizar as áreas de Mato Grosso. Com o novo programa federal “Titula Brasil”, onde o Incra visa agilizar os processos de regularização fundiária e de entrega de títulos para assentamentos da reforma agrária a partir de parcerias com as prefeituras, iremos ter avanços nesta importante área”, disse o coronel Cunha.

O presidente do assentamento São Francisco de Rondonópolis Carlos Bispo acompanhou a reunião e buscou ajuda do deputado e superintendente para a regularização dos lotes da comunidade.