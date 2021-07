ONG Cinema Nosso faz intercâmbio cultural com universidade americana

A organização não governamental (ONG) Cinema Nosso dá continuidade ao intercâmbio cultural de suas alunas de formação em audiovisual com estudantes da universidade Middlebury College Center for Community Engagement (CCE), sediada no estado de Vermont, Estados Unidos. O projeto vai até o dia 30 de julho.

O objetivo é integrar as alunas das formações de audiovisual, games (jogos) e roteiro para séries da organização, com estudantes do Portuguese Language School (Escola do Idioma Português) da universidade norte-americana. O programa de intercâmbio cultural, batizado de Conversas com Cinema Nosso, começou no último dia 16 e terá uma terceira edição ainda este mês. Durante o encontro virtual, as estudantes participantes trocam experiências e aprendizados de suas respectivas culturas. A conversa é intermediada por uma estagiária do CCE e por Gabriela Gonçalves, coordenadora do Programa de Formação para Jovens Negras do Cinema Nosso, com dinâmicas de integração para facilitar a troca de experiências entre as participantes.

Gabriela disse em entrevista à Agência Brasil que a repercussão tem sido muito boa. “A repercussão é bem positiva. As nossas alunas estão bem engajadas no sentido de ampliar o conhecimento, ter autonomia. Elas seguem buscando lugares para aumentarem o universo cultural delas e muitas querem fazer intercâmbio mesmo. Veem o intercâmbio ‘online’ como uma oportunidade de se aproximarem mais desse sonho, desse projeto que elas têm individualmente”.

Continuidade

O Cinema Nosso pretende dar continuidade à parceria com a CCE e outras instituições estrangeiras. “A gente sempre pensa em ampliar e fazer essas conexões, pensando na formação dos nossos estudantes. A intenção é permanecer e, quem sabe, fazer coisas maiores, quando a pandemia terminar, como intercâmbio presencial”, expôs Gabriela. A ONG recebia muitos voluntários estrangeiros, antes da pandemia do novo coronavírus que, além de realizarem trabalhos na instituição, falavam também da cultura em seus países e diferentes estilos de vida.

Estudante de formação de Roteiro para Séries do Cinema Nosso, Laíz Muniz participou do primeiro encontro ocorrido em 16 de julho e gostou muito da experiência. “O Cinema Nosso é um espaço que nos proporciona diversas oportunidades e uma delas foi a parceria com a Universidade Middlebury. Sem dúvida, foi uma das melhores experiências da minha vida. Sempre tive o sonho de fazer intercâmbio e pude realizar sem sair de casa. Foi um evento lindo, compartilhamos experiências com as alunas americanas e entendemos mais sobre sua cultura e vivência”, afirmou Laíz.

Gabriela Gonçalves disse que o Cinema Nosso, escola de audiovisual e novas tecnologias que atende crianças, adolescentes e jovens de 18 a 29 anos de idade, quer dar seguimento aos cursos de formação no segundo semestre nas áreas de jogos, cinema e audiovisual, além de oficinas para formação de professores em novas tecnologias, mais voltadas a educadores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. “A gente vai abrir mais formações para crianças, adolescentes e jovens e fazer eventos para a inserção das mulheres na área de jogos. A gente tem muito também essa pegada”.

Cultura digital

Faz parte ainda dos planos para este ano a oferta de laboratórios de formação no universo da cultura digital, dentro da dinâmica de entender a tecnologia, a internet, a cultura digital como forma de empoderamento e de difundir cada vez mais a cultura nesses espaços para a juventude. Os laboratórios visam instrumentalizar pessoas e coletivos, “grupos que queiram se inserir na cultura digital. Teremos laboratórios de rede social, que vão ensinar como fazer vídeos, edição, ‘sites’”, disse a coordenadora. Para se inscrever nos cursos de formação do Cinema Nosso, os interessados devem procurar informações no site ou nas redes sociais da ONG no Instagram ou no Facebook.

A instituição sociocultural Cinema Nosso foi criada há 20 anos com a finalidade de proporcionar experiências de tecnologia e inclusão para a produção de narrativas juvenis, fomentando a cadeia produtiva do audiovisual no Rio de Janeiro. Foi constituída informalmente em 2000, sob o nome inicial Nós do Cinema, a partir do processo de seleção de elenco para o filme “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Atualmente, o Cinema Nosso é um centro de inovação e tecnologia que oferece projetos para a infância e a juventude. Reconhecida como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, com mais de 5 mil jovens formados em seus cursos, a ONG tem metodologia certificada no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019.