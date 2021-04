Ônibus e corujão da vacina: Cuiabá adere a sugestões de Max Russi

O prefeito ressaltou a parceria do deputado e do Parlamento Estadual na condução e construção de ações de combate a pandemia. Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Na solenidade desta sexta-feira (23), que celebrou a inauguração do novo posto de vacinação, contra a Coivid-19, no estacionamento da Assembleia Legislativa, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, elogiou a sugestão do presidente da Casa de Leis, Max Russi (PSB), de implantar um “Corujão da Vacina” nos pontos de imunização da capital. “Estamos só dependendo da confirmação de mais chegada de doses, que a ideia do deputado Max vai prevalecer. Vamos fazer o corujão, vamos trabalhar a noite. O que importa é vacinar a população cuiabana”, assegurou.

O prefeito ressaltou a parceria do deputado e do Parlamento Estadual na condução e construção de ações de combate a pandemia. “Max tem sido um grande parceiro, a Assembleia Legislativa tem sido uma grande parceria. A condução do Max tem demostrado o comprometimento, o compromisso e a dedicação com Cuiabá”, avaliou.

Max Russi colocou ainda à disposição, através da Assembleia Legislativa, ônibus de transporte coletivo, para buscar moradores dos bairros distantes, que estejam nos grupos prioritários e não possuam condições de transporte até os pontos de vacina. “Aceitamos com o maior prazer e agradecemos, de coração, a sensibilidade do deputado Max Russi”, comemorou o prefeito Emanuel.

O intuito da implantação do novo centro de vacinação, fruto da parceria entre prefeitura de Cuiabá e Legislativo, é reforçar a ação de imunização na baixada cuiabana. O atendimento ao público prioritário terá início na próxima segunda-feira (26).

A policial militar Juliana de Moraes foi primeira a ser imunizada. Aliviada, ela está otimista. “O que está acontecendo comigo hoje, desejo que aconteça com a maioria das pessoas, com toda a população. Estou saindo daqui muito feliz”, comemorou.

Russi acompanhou uma visita técnica em toda a estrutura, que contará com 4 estágios, sendo eles divididos em: triagem, cadastro, espaço vacina e estabilização. O deputado reforçou que a intenção é fazer um trabalho estritamente participativo, focado em apoiar todas as ações de combate à pandemia. “Nesse momento, vacinação é o mais importante, para que possamos sair desse momento crítico”, defendeu.

A iniciativa desse novo posto de vacinação foi anunciada pelo deputado Max Russi no último dia 12 de abril, após selar tratativas com Executivo Municipal. O parlamentar se reuniu com a secretária de Saúde da capital, Ozenira Félix, o presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da ALMT, deputado Doutor João, o deputado Xuxu Dal Molin e a gerente de Saúde e Assistência da ALMT, Ivana Mara Mattos.

Atuação contra o Covid-19

O deputado Max Russi citou diversos trabalhos, conduzidos pela Assembleia Legislativa, para dar apoio imediato ao estado e aos municípios, nas ações direcionadas à população, tanto aos pacientes em tratamento, quanto àqueles que têm sofrido com os efeitos restritivos, como as famílias em situação de vulnerabilidade e comerciantes.

Uma das tratativas, elencadas pelo presidente da Assembleia, é a busca pela normalização do abastecimento de oxigênio. “Estamos trabalhando muito, isso na parceria de todos os deputados estaduais, na economia de recursos. Uma das decisões mais importantes, que já tomamos, foi quanto à realização de um estudo para a compra de balões oxigênios. O Setor de Compras já está tomando as providencias e, após efetivarmos essa compra, esses oxigênios serão doados aos municípios, fortalecendo ainda mais o tratamento de pacientes”, garantiu.

Em relação ao social, Max Russi, que atuou nas decisões e formatação do programa de distribuição de renda Ser Família, também trabalhou, junto à primeira-dama do Estado Virgínia Mendes, na idealização do Ser Família Emergencial.

Esse benefício é direcionado às famílias, em situação de vulnerabilidade, que foram impactadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus. “A intenção é que esse benefício possa chegar a 100 mil famílias de baixa renda de Mato Grosso, que tanto precisam desse amparo”, complementou.