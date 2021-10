Onze são presos por dirigir sob efeito de álcool e um por não ter habilitação na Capital

A Secretaria de Estado de Infraestrutura abriu três licitações para asfaltar 60 quilômetros de novas estradas nas regiões Norte e Nordeste de Mato Grosso. Todas as concorrências públicas serão realizadas na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que garante agilidade ao processo, e em lote único. O critério para a escolha das vencedoras será o menor preço oferecido.

Serão pavimentados 40 km da MT-322, entre o Distrito de União do Norte e a localidade conhecida como Bigode, em Peixoto de Azevedo. A obra está orçada em R$ 30.240.746,26. A pavimentação vai beneficiar os moradores e produtores do entorno do Distrito, que tem uma população aproximada de 10 mil pessoas.

Além disso, a pavimentação de mais um trecho da MT-322 contribui para a melhoria da logística de toda região, uma vez que essa rodovia, que atravessa o Parque do Xingu, é uma importante ligação entre a BR-163, no Norte de Mato Grosso, e a BR-158, no Norte Araguaia.

Para garantir o trânsito pela rodovia, o Estado também licitou a reforma das duas balsas que fazem a travessia sobre o Rio Xingu, de forma que o serviço seja retomado. O resultado do processo foi homologado na última segunda-feira (25.10) e em breve será dada a ordem de serviço para a empresa vencedora, que terá um prazo de 90 dias para realizar os trabalhos.

As propostas para a pavimentação da MT-322 serão entregues no dia 25 de novembro de 2021, às 14h, na sala de licitações da Sinfra-MT.

Feliz Natal

O Estado também vai asfaltar 15,3 km da rodovia MT-225, a partir da entrada do município de Feliz Natal. A obra está orçada em R$ 16.884.576,49 e vai ajudar a melhorar o fluxo de veículos nas instalações industriais e áreas agrícolas da região.

“Isso vai promover o desenvolvimento da cidade e dos municípios no entorno. Essa é uma região com muitos recursos e que com o asfalto vai trazer mais investimentos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

A pavimentação também avança na interligação asfáltica entre Feliz Natal e o distrito de Santiago do Norte, outra região com forte produção agrícola. As propostas das empresas interessadas em realizar a obra serão abertas no dia 30 de novembro, às 14h, na Sinfra-MT.

Canabrava do Norte

Outra licitação lançada nesta semana é a pavimentação da rodovia perimetral de Canabrava do Norte. Com 5,62 km de extensão e valor estimado em R$ 8.203.458,86, a obra terá um papel fundamental para retirar os veículos pesados do interior da cidade, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores de Canabrava do Norte. Além disso, o novo caminho vai dar mais fluidez para os caminhões que transportam a produção agrícola da região.

“O Governo está realizando obras em todas as regiões de Mato Grosso, melhorando a logística e garantindo a mobilidade dos nossos cidadãos. Além disso, estamos pagando em dia os fornecedores, o que aumenta a competitividade das concorrências”, pontuou o secretário Marcelo de Oliveira.

Retomada de obra

Além das três novas estradas, o Governo também abriu licitação para restaurar e implantar trecho remanescente da MT-343, entre Porto Estrela e Barra do Bugres. A obra, lançada em 2013, não teve os serviços executados e o contrato com a antiga empresa responsável foi rompido.

Com uma extensão de 30,88 km, os serviços têm valor estimado de R$ 14.828.866,27. Restam 6,2 km a serem asfaltados, correspondentes ao encabeçamento de duas pontes e a um trecho próximo ao entroncamento com a MT-246. O restante do asfalto será revitalizado. Quando os trabalhos forem concluídos, a MT-343 será uma importante ligação entre Cáceres e Barra do Bugres, além de garantir um acesso pavimento ao município de Porto Estrela.

Todas as informações sobre os editais de licitação podem ser encontradas no site da Sinfra-MT.