Operação Abafa Amazônia é deflagrada em Sinop e municípios da região

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) divulgou nesta terça-feira (03.09) a lista das 30 instituições culturais selecionadas pelo edital da Rede de Pontos de Cultura. Cada instituição receberá R$ 30 mil para desenvolver projetos culturais que contemplem todas as regiões de Mato Grosso.

Ao todo, foram 94 inscrições para escolher os finalistas, após seleção documental e de experiência comprovada em projetos culturais desenvolvidos para melhorar o acesso à cultura nas comunidades.

Atendendo ao edital, foram selecionados 60% de projetos desenvolvidos no interior de Mato Grosso, visando à garantia do acesso a todos os territórios do Estado. Os 40% restantes são da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Acorizal e Chapada dos Guimarães). Em números, são 18 projetos do interior e 12, na região da Capital mato-grossense.

“Os Pontos de Cultura são organizações que articulam, democratizam e impulsionam projetos culturais nas comunidades onde atuam. Eles compõem uma rede horizontal, que é imprescindível para o exercício do direito à cultura”, destaca o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec.

Ele ressalta que as instituições contempladas irão levar as iniciativas aos municípios e, assim, garantir o acesso de bens e serviços culturais para as diferentes regiões do Estado, principalmente para segmentos e populações carentes de bens e serviços culturais.

O edital foi lançado em maio pela Secel e os recursos financeiros são provenientes da Política Nacional de Cultura Viva. De forma geral, os projetos desenvolvidos contemplam diferentes áreas. Entre elas, teatro, música, tradições, folclore, territórios, memória, indígenas, patrimônio, bibliotecas, inclusão social, gênero e outras.

A Rede de Pontos de Cultura de Mato Grosso foi iniciada em 2009 por meio de convênio com o Ministério da Cultura. Aproximadamente 30 municípios mato-grossenses são atendidos hoje pelos projetos contemplados em editais de 2009 e 2016, além dos Pontos de Cultura que aderiram à rede de forma voluntária conforme prevê a Lei da Política Nacional de Cultura Viva.

Este resultado é considerado preliminar, uma vez que ainda cabe recurso para as entidades não contempladas. O resultado final será divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso e no site da Secel no dia 16 de setembro, após o prazo de recursos, de 04 a 10 de setembro.

Serviço

Todas as informações referentes ao edital estão disponíveis no site da Secel (menu Editais/Edital Pontos de Cultura 2019). Além disso, os interessados poderão fazer contato presencial na sede da Secretaria, localizada Avenida Lava Pés, 510, bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT. Os contatos telefônicos são (65) 3613-0245 ou (65) 3613-0233 e o email cfic@secel.mt.gov.br.