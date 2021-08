Operação coíbe o comércio de insumos agropecuários irregulares

Foram apreendidos agrotóxicos, fertilizantes, sementes e produtos de uso veterinário irregulares que somaram mais de R$ 20 milhões

Cerca de 746 toneladas de insumos agropecuários irregulares foram apreendidos nos estados de Rondônia e Mato Grosso durante a Operação Ronda Agro VII do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Do MAPA – A ação, realizada nos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, em Rondônia e, Campo Novo do Parecis, Comodoro, Diamantino e Sapezal, no Mato Grosso, resultou na apreensão de 43,19 toneladas de agrotóxicos, 174,89 toneladas de fertilizantes, 528 toneladas de sementes e 335 produtos de uso veterinário irregulares que somaram mais de R$ 20 milhões em produtos apreendidos e R$ 550 mil em multas.

Também foram emitidos 17 autos de infração em função das irregularidades observadas nas fiscalizações em propriedades rurais, veículos em trânsito, estabelecimentos comerciais e fabricantes de insumos agropecuários.

“Mais uma operação com resultados que expressam a eficiência das ações de fiscalização que temos desenvolvido no Ministério da Agricultura de acordo com as diretrizes do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) do Governo Federal”, destaca o chefe da Divisão de Fiscalização de Agrotóxicos e Afins do Mapa, Júlio Lima.

Participaram da operação auditores fiscais federais agropecuários e agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal do Mapa, fiscais estaduais agropecuários do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul (Seapdr).