Operação conjunta cumpre 11 mandados de buscas para desarticular pontos de venda de drogas no bairro Tijucal

Seja como esporte ou mesmo para lazer, a bicicleta vem ganhando espaço nas ruas, avenidas e rodovias. No Dia Nacional do Ciclista, comemorado nesta quinta-feira (19.08), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) reforça a importância dos cuidados que devem ser tomados para pedalar mantendo a segurança própria e de terceiros, bem como a maneira correta de transportar a bicicleta.

No quesito segurança, o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz uma série de itens obrigatórios para utilização em bicicleta, tais como: campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor esquerdo.

O uso do capacete também é primordial para a segurança. “O ciclista está mais vulnerável a quedas em qualquer acidente. E, nas quedas, é comum que bata a cabeça no meio fio, calçada, chão, em veículos. Por isso é importante utilizar também o capacete para pedalar, mesmo que em distâncias mais curtas”, observou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl.

Os locais onde houver ciclovia ou ciclofaixa, ainda que compartilhadas, são os mais seguros para se pedalar. “Onde não houver é importante observar que deve trafegar sempre à margem direita da via, o mais próximo possível do meio fio, sempre no mesmo sentido dos demais veículos”, alertou Rosane.

Muitos ciclistas preferem pedalar no período noturno e, com isso, os cuidados devem ser redobrados, uma vez que a visibilidade é reduzida durante a noite.

“Ao pedalar a noite, é importante utilizar roupas claras e fixar dispositivos retroreflexivos na bicicleta ou capacete, para o ciclista ser visualizado a longa distância, minimizando assim os riscos de acidentes”, reforçou a gerente.

Como transportar a bicicleta

Quando o ciclista optar por transportar a bicicleta no veículo, deve fazer a fixação do transbike e solicitar a segunda placa traseira junto ao Detran-MT, para não incorrer na infração do artigo 230 do CTB, que trata sobre a legibilidade e visibilidade da placa de identificação do veículo.

Pelo artigo 230, conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade é considerada infração gravíssima com penalidade de multa e remoção do veículo.

“Importante lembrar que se o veículo já for registrado no padrão Mercosul, basta procurar uma unidade do Detran, no setor de vistoria, para solicitar a autorização da confecção da segunda placa traseira”, explicou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro.

Caso o veículo ainda esteja emplacado no padrão antigo, placa cinza, é preciso solicitar o emplacamento no modelo Mercosul e só então solicitar a confecção da segunda placa traseira.

Mudanças na Lei de Trânsito

Comparado ao motorista, o ciclista é a parte mais frágil nas vias de tráfego, assim como os pedestres. Pensando nisso, a Lei Federal nº 14.071/2020 que entrou em vigor no dia 12 de abril deste ano, alterando trechos do Código de Trânsito Brasileiro, trouxe duas alterações importantes que tratam do ciclismo.

Uma delas é a criação de multa para quem parar em ciclovia ou ciclofaixa. Essa atitude agora é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Antes, só existia multa para quem estacionava ou transitava sobre ciclovia ou ciclofaixa.

Outra alteração é quanto ao aumento da gravidade da infração para quem não reduz a velocidade do veículo ao ultrapassar o ciclista. Antes, essa atitude era uma infração de natureza grave, sujeita a multa de R$ 195,23.

Agora, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista agora é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47.

“A intenção dessas alterações do Código é de que haja maior responsabilidade no trânsito, tanto por parte dos motoristas como dos ciclistas, evitando, dessa forma, acidentes e até mortes no trânsito”, observou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl.

Evento

Para comemorar o Dia Nacional do Ciclista, a Guarda Municipal de Várzea Grande irá realizar, nesta quinta-feira (19.08), o tradicional evento “Pedal da Guarda”.

A saída será às 20h, da praça Sarita Baracat, em Várzea Grande, com destino a avenida Fernando Correa, região do Coxipó, em Cuiabá.

O Detran vai participar do evento orientando os ciclistas em como transitar com segurança na bicicleta. Ao final do pedal, terá um sorteio de brindes para os participantes.