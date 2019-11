Operação de combate ao tráfico cumpre buscas e prende 11 pessoas em Nova Xavantina

Assessoria | PJC-MT

Buscando maior diversão e interatividade dos servidores, a 14ª edição do Projeto Arte e Cultura em Ação, realizada pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, traz uma programação especial e inédita para as comemorações, com o 1º Festival de Karaokê promovido pela instituição.

O evento realizado desde 2006 visa proporcionar momentos de descontração, alegria e principalmente revelação de talentos artísticos dos policiais civis. O 1º Festival de Karaokê, criado com caráter de concurso será dividido em duas etapas, a primeira no dia 06 de dezembro e a segunda, no dia 13, data oficial do evento.

O festival de karaokê iniciará com a etapa seletiva e a segunda etapa encerra o concurso com a vitória do candidato com melhor atuação. Os dois eventos serão no auditório do prédio da Diretoria Geral da Polícia Civil, em Cuiabá.

Além do concurso de Karaokê, a programação segue na tradicional tarde de apresentações musicais, humorísticas, exposições de pintura, artesanatos, culinária e muito mais.

Inserido no calendário de eventos da Instituição, o Projeto Arte Cultura em Ação é promovido, pela equipe da Área de Acompanhamento Psicossocial, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PJC. A ação tem com objetivo confraternizar, bem como estimular e fortalecer a autoestima e qualidade de vida do servidor.

Para participar do concurso de Karaokê, o interessado deverá ler o REGULAMENTO, preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO e encaminhar somente por e-mail para o endereço eletrônico: equipepsicossocial-gadss@pjc.mt.gov.br

Já as inscrições para o Projeto Arte e Cultura em Ação poderão ser realizadas por e-mail: equipepsicossocial-gadss@pjc.mt.gov.br; por telefone através dos números (65) 3613-5627 e (65) 99972-5945; ou presencialmente com a equipe psicossocial no setor de Gestão de Pessoas (na avenida Coronel Escolástico n.346 – bairro Bandeirantes – 2º andar).

Todos os servidores e familiares que tenham um talento especial ou que queriam demonstrar a sua forma de arte são convidados a contribuir com a comemoração. Então se você canta, toca, dança, faz artesanatos, pinta, conta piadas, se é um artista na cozinha ou tem outro dom especial, venha participar dessa festa.