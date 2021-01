Operação de manutenção desobstrui mais de 15 bocas de lobo da Prainha

Câmara Municipal de Cuiabá

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Cuiabá começam na segunda-feira (01º de fevereiro).





O edital prevê 13 vagas, sendo seis para técnico legislativo (nível médio), seis para analista legislativo (nível superior), uma para controlador interno (nível superior), além de formação de cadastro reserva para o cargo de contador (nível superior). Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 7,9 mil.





As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site da empresa responsável pela realização do certame, Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), no endereço: www.selecon.com.br, até o dia 12 de abril. As taxas são de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para superior.





O pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição começa neste sábado (30) e termina no domingo (31 de janeiro). As solicitações também deverão ser feitas pelo site do Selecon.





O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), destacou a importância do concurso público para seleção de servidores para contribuírem no fortalecimento dos trabalhos realizados pela Casa. Ele ainda comentou que o Legislativo, em parceria com o Selecon, estará atendendo à população para tirar dúvidas sobre o certame.





O concurso servirá para suprir a vacância de vagas no quadro de servidores do Legislativo. Devido a Lei Complementar 173/2020, a Câmara Municipal está impedida de realizar concurso com a criação de novos cargos, por isso, o número de vagas oferecidas no certame é reduzido.





A íntegra do edital e outras informações sobre o concurso estão disponíveis no site selecon.com.br.