Operação De Olho na Bomba é realizada em postos de combustíveis da região metropolitana

Dois homens envolvidos com tráfico de drogas foram presos pela Polícia Judiciária Civil, em duas ações diferentes e continuadas, deflagradas na segunda-feira (23.09) nos municípios de Poxoréu e Primavera do Leste (251 km e 231 km, respectivamente, ao Sul de Cuiabá).

Além das prisões realizadas pelos policiais civis de Poxoréu, os trabalhos resultaram na apreensão de drogas, dinheiro e dois veículos (uma moto e um carro).

Na primeira ação, um mototaxista identificado como A.R.A. de 49 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas uma porção de pasta base de cocaína, R$ 1,1 mil em dinheiro e uma motocicleta Honda CG Fan.

Durante diligências para averiguar várias informações sobre uma pessoa responsável por abastecer bocas de fumo na cidade, policiais civis de Poxoréu conseguiram identificar o mototaxista, que é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na tarde de segunda-feira (23), os investigadores avistaram quando o suspeito trafegava na motocicleta, usando colete de mototaxista, pela Rodovia MT-130.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir. No entanto, na altura do bairro Maria Sabina, foi realizada a abordagem do mototaxista. Os policiais localizaram no colete do suspeito uma porção com cerca de 50 gramas de pasta base de cocaína.

Questionando, ele informou que havia pego o entorpecente em Primavera do Leste e entregaria a droga a um traficante em Poxoréu, pelo valor de R$ 1,2 mil. Em posse do mesmo também foi encontrado mais de R$ 1,1 mil. Diante dos fatos, o mototaxista foi conduzido a Delegacia de Poxoréu, interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em continuidade nas investigações e com base nas informações reveladas pelo homem preso em Poxoréu, os policiais civis foram à Primavera do Leste para apuração dos fatos e conseguiram prender o segundo criminoso.

F.H.S.L. de 31 anos, que também usa tornozeleira eletrônica, foi surpreendido em sua residência no bairro Primavera II. No endereço foram apreendidas 31 porções de pasta base de cocaína, outras duas porções de cocaína, R$ 740 em dinheiro e um veículo Gol. F.H.S. foi conduzido à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, onde foi ouvido e posteriormente autuado por tráfico de drogas.