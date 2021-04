Operação Dispersão IV já aplicou R$ 853,5 mil em multas

Desde o início da operação Dispersão IV, no mês de março, já foram aplicadas R$ 853,5 mil em multas em todo o Estado. Elas correspondem a 947 notificações por descumprimento do horário de fechamento de estabelecimentos, aglomerações, além de detenções em barreiras.

A ação de fiscalização e aplicação de multas vem sendo realizada nos 141 municípios para evitar aglomerações e o risco de contágio pela Covid-19.

A última operação foi realizada no final de semana, entre os dias 09 e 12 de abril, quando foram aplicadas 153 multas por descumprimento ao toque de recolher. O valor em multas chegou a R$ 124 mil. Conforme relatório da Polícia Militar, foram feitas 3.409 orientações referentes às restrições gerais, 5 aglomerações dispersadas, 29 pessoas localizadas em ambientes com aglomeração e 139 veículos abordados em barreiras. Não houve nenhuma detenção.

A multa é de R$ 500 para o cidadão e R$ 10 mil para o estabelecimento, que pode ser triplicada em caso de reincidência no descumprimento das medidas. No caso dos estabelecimentos, também há possibilidade de interdição do local pelo período de 30 dias e detenção do responsável.

A Tolerância Zero foi adotada pelo Governo do Estado nas últimas semanas na intenção de alertar e punir quem descumprir as normas de restrição.