Operação Fim de Ano da PM prende 1,8 mil pessoas em MT

A repressão qualificada ao roubo e furto de veículos na região metropolitana de Cuiabá resultou neste ano em 82 prisões, 1.954 veículos apreendidos e 325 inquéritos concluídos pela Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículos Automotores (Derfva). Os números são parte do resultado dos tabalhos conduzidos pela unidade policial e contribuíram para a redução nos indíces de roubo e furto de veículos na região.

Um exemplo que está demonstrado nos números de ocorrências registradas nos três últimos anos. Em 2019, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande registraram juntas 1.245 ocorrências de roubo de automóveis e motocicletas. No ano passado, os registros apontaram 889 ocorrências. Já este ano, o número caiu para 652 registros de roubos.

Para o delegado titular da Derfva, Gustavo Garcia Francisco, com a reforma recente que mudou toda a estrutura física da unidade e uma nova metodologia de trabalho, foi possível um atendimento mais humanizado às vítimas, assim como o enfrentamento mais consistente à criminalidade. “Buscamos reprimir de forma qualificada as organizações criminosas envolvidas com roubos e furtos de veículos automotores. Por meio dos métodos empregados foram realizadas investigações que tiveram bastante influência na redução dos índices criminais”, observou Gustavo.

Durante este ano, a unidade especializada registrou 35 prisões em flagrante, além de outras 52 decorrentes de mandados e cumpridas em operações. A delegacia concluiu ainda 325 inquéritos, sendo que 25 deles estão relacionados a associações e organizações criminosas envolvidas em roubo, furto e adulteração de veículos.

Neste ano, a Derfva apreendeu 1.954 veículos e restituiu 1.698 a vítimas.

Operações

Uma das investigações realizadas pela unidade especializada em 2021, culminou na Operação Imperial, realizada em duas fases, que identificaram em 30 procedimentos instaurados a autoria de diversos crimes que envolvem, especialmente, roubos e adulterações de veículos praticados na região metropolitana de Cuiabá, além de estelionatos conexos aos roubos.

Nas duas fases da operação, a Derfva atuou na descapitalização e desmantelamento da organização criminosa. Para chegar aos autores e na responsabilização criminal de cada integrante, a delegacia reuniu uma farta documentação durante a investigação e também nas fases da Operação Imperial, quando foram cumpridas 84 ordens judiciais decretadas pela 7ª Vara de Cuiabá, entre mandados de prisões, buscas e apreensões e medidas cautelares diversas contra a organização criminosa, além do sequestro de valores de contas bancárias e investimentos dos investigados.

Durante a Operação Imperial foram apreendidos 36 veículos, 26 aparelhos eletrônicos, entre celulares, notebooks e Ipad, e sete armas de fogo.

Gustavo Garcia pondera que as ações da Derfva realizadas junto a outras forças de segurança vêm contribuindo para a redução dos índices de criminalidade na região metropolitana e os bons resultados são fruto do planejamento anterior as ações.

“A Derfva assumiu o compromisso com um futuro mais seguro à sociedade mato-grossense, alinhando as necessidades de desenvolvimento de ações técnicas e especializadas ao enfrentamento da criminalidade difusa, violenta e organizada”, reforçou o delegado.

Em outra operação realizada em diversas fases ao longo deste ano, a Cartorium, a equipe da delegacia cumpriu dezenas de diligências dentro de inquéritos policiais em trâmite ou finalizados na , com foco em crimes de roubos de veículos na região metropolitana.

Já a Operação Compra Segura foi desenvolvida com foco na fiscalização de garagens e oficinas da região metropolitana, identificados em investigações da Derfva, como possíveis pontos de receptação de veículos e/ou de partes deles. O objetivo é reprimir a receptação de automóveis provenientes de roubos e furtos e identificar sinais de adulteração nesses veículos.

Em uma das ações, a equipe policial prendeu em flagrante no bairro CPA 3, em Cuiabá, um homem de 34 anos suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no roubo, furto e desmanche de veículos na região metropolitana e venda de peças automotivas. Na residência, os policiais calculam que foram recuperadas peças de mais de 60 motocicletas roubadas na região de Cuiabá, de diversas cilindradas.

Pátio limpo e novo prédio

Em 2021, a Derfva também ganhou um espaço totalmente remodelado e adequado às necessidades da equipe e do atendimento ao público. As obras do prédio da unidade policial contaram com apoio do Detran, que investiu R$ 1,6 milhão.

Outro trabalho desenvolvido e que deu novo ambiente foi a Operação Pátio Limpo, cujo saldo de duas décadas de veículos e inservíveis era de 3 mil veículos abarrotando o pátio e caiu para 200 unidades. A operação é realizada desde 2019 e de lá pra cá, mais de mil veículos, entre peças, materiais ferrosos e carcaças, foram prensados e destinados à reciclagem.

Para encaminhamento à reciclagem, a equipe da Derfva avaliou os veículos que não tinham mais relevância processual, além daqueles com grandes débitos administrativos a serem regularizados e que diante da situação atual do bem não possuem valor econômico.