Operação Independência fiscaliza rodovias federais até amanhã

O programa Sem Censura desta segunda-feira (6) traz para o debate o ator, trapezista e empresário Marcos Frota, que conversa com a jornalista e mediadora Marina Machado sobre experiências pelas quais passou na TV e no teatro no Brasil. Frota também fala sobre o fascínio que tem pelo circo na edição desta semana, que vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

Marcos Frota nasceu em São Paulo, foi criado em Minas Gerais e tem uma vasta carreira como ator. Sua estreia na televisão foi em 1976, na novela O Julgamento, no papel de Fernando. Em 1993, Frota deu vida ao papel que o eternizou como Tonho da Lua, na segunda montagem da novela Mulheres de Areia, da Rede Globo. Além das telenovelas, também atuou em vários seriados da emissora, como Malu Mulher, Caso Verdade e Hilda Furacão. No cinema, de 1985 a 2000, atuou em oito filmes, como Banana Split e Xuxa Pop Star. Marcos Frota, que sempre foi apaixonado pelo circo, montou o seu em 2004, o Circo Marcos Frota, no qual também atua no trapézio e mantém escola para formar artistas circenses.

Os debatedores convidados desta edição são o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, e o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rafael Almada. A conversa também traz participações em vídeo dos filhos de Marcos Frota e da atriz Laura Cardoso.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta com a participação de debatedores convidados e interação com o público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

Sem Censura – Marcos Frota

Segunda-feira, 6, às 21h30, na TV Brasil

