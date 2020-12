Operação Integrada resulta em três prisões em flagrante, 11 mandados de busca e apreensão de drogas

Assessoria/Polícia Civil-MT

Equipe da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), em conjunto com a Delegacia de Polícia de Cáceres e Polícia Militar, localizou mais uma pessoa procurada pela justiça, que estava com mandado de prisão em aberto. O homem de 28 anos era investigado pela prática de crime de violência doméstica no âmbito familiar em Cuiabá.

Os policiais da Polinter realizaram diligências na região da Morada da Serra, em Cuiabá, na tentativa de localizá-lo. A prisão foi expedida em atendimento à representação da autoridade policial no inquérito que apura os crimes praticados pelo investigado.

De acordo com as investigações, o homem preso vinha enviando mensagens para a vítima e a mãe dela, ameaçando-as de morte. Nesta semana, ele chegou a invadir a residência de uma das vítimas violando e arrebentando a grade de proteção do muro do imóvel, danificou o veículo da vítima, quebrou um televisor de 50 polegadas e revirou objetos da residência.

O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da 10 ª Vara Criminal da Capital e, assim que a equipe plantonista da Polinter tomou conhecimento da ordem judicial iniciou diligências para localizar o investigado.

Em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polinter e da Polícia Civil de Cáceres, em menos de 48 horas, o homem foi localizado nas imediações do Hospital Regional de Cáceres, no momento em que encontrava em um estabelecimento comercial daquela localidade.

Ao ser abordado, em princípio ele omitiu o nome verdadeiro, mas ao ser questionado caiu em contradição revelando sua verdadeira identidade. Ele foi conduzido à delegacia e depois encaminhado para uma unidade prisional, onde permanecerá custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Ele responderá por descumprimento de medida judicial e quebra de medida protetiva de urgência conforme o processo.

A prisão contou com a participação dos policiais civis da Delegacia Regional de Cáceres e da Força Tática.