Operação Integrada Vitae termina com oito pessoas presas em flagrante, além de drogas e armas apreendidas

O primeiro festival da canção de Cuiabá será realizado nos dias 02, 03 e 04 de julho. Nesta segunda-feira (17.05) o projeto “1° Jardim Autoral – Festival da Canção” divulgou a lista dos 20 selecionados que irão se apresentar no evento, que visa valorizar e prestigiar o trabalho autoral, inédito e original, bem como os artistas, com premiações e brindes, do primeiro ao quinto colocado, além de fomentar o lazer e a cultura, com três dias de shows e exposições artísticas.

O festival foi contemplado no edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O festival quer incentivar os amantes da boa música autoral a mostrar o seu talento, suas composições. Foram 92 inscrições de compositores que residem em Mato Grosso e outros Estados do Brasil, que concorreram no processo de seleção com músicas inéditas e originais, tanto na parte musical quanto nos versos, em português, de qualquer estilo e gênero musical.

Dos inscritos, a comissão de seleção escolheu 20 canções que irão concorrer no festival em duas etapas classificatórias, sendo 10 artistas para se apresentarem no dia 02 de julho e 10 artistas no dia seguinte. Destes dois dias serão escolhidos cinco premiados, que já garantem o troféu, e disputarão as premiações em dinheiro, no valor de R$ 3 mil ao 1° Lugar, R$ 2 mil ao 2° Lugar, R$ 1 mil para o 3° Lugar, R$ 600 ao 4° Lugar e R$ 400 para o 5° Lugar.

Como critério de avaliação do júri, composto pelos renomados artistas mato-grossenses, Murilo Alves, Jefferson Neves, Vera Capilé e André Vilane, serão consideradas a letra, harmonia, melodia, arranjo e a interpretação.

Selecionados

Foram selecionados os compositores e canções, em ordem alfabética: Alberto Salgado, Beth Martins e Márcio Marinho (Favela do Amor), Augusto Krebs e Mariana Borealis (Arpa Negra), Cristopher Chaves (Serra Pelada), Heitor Mattos (Descaminhos), Hélvio Gomes de Moraes Junior e Lorenzo Falcão (E Basta), Iasmin Medeiros (Rosa Cristal), Jheo Gil (Coração Navegador), Joandre Camargo (Melindrosa), João Reis (Ânsia), Ju Grisólia (Tudo Para Te Mostrar), Karola Nunes (Botânica), Luth Peixoto (Corpo Fechado), Marcus Vinícius Silva e Tulio Paniago Vilela (Estações), Paula Shaira (Bossinha), Paulo Serau (A Palavra e o Silêncio), Pedro Rosa e Rafael Mourão (Na Rota do Umbuzeiro), Riccelly Guimarães (A Parição), Rodrigo Mendes (Peço Licença), Si Rodrigues (Término), além de Wainer Ribeiro e Valdemir (Deixou no Ar).

Os intérpretes contarão com uma banda de apoio, oferecida pelo Festival, caso haja necessidade de acompanhamento instrumental.

O festival

O 1° Jardim Autoral – Festival da Canção acontecerá de forma presencial, com entrada gratuita ao público em geral, no jardim do Garden Pub, localizado na rua M, 146, no bairro Cachoeira das Garças, em Cuiabá. A disputa pelas cinco canções finalistas acontecerá no “Espaço Poesia”.

O “Espaço Vivências” contará com feira gastronômica, exposições fotográficas, artesanatos, intervenções teatrais, performances de artistas plásticos e shows diários com cantores locais.

O 1° Jardim Autoral – Festival da Canção será transmitido ao vivo no Instagram, Facebook e Youtube.