Operação Lei Seca é realizada em Várzea Grande

A 66ª edição da Operação Lei Seca/2021 foi realizada neste fim de semana, em um dos pontos mais movimentados de Várzea Grande, a Avenida 31 de Março, oposto ao Parque via 31, no bairro da Manga. Com coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a ação contou com a participação de policiais da Guarda Municipal (GM); da Polícia Militar (PM); Polícia Judiciária Civil (PJC); Serviço de Operações Penitenciário Especializado (SPE) e Departamento Estadual de Trânsito.

A operação resultou na remoção de 46 veículos, sendo 39 carros e 7 motocicletas, além de 21 documentos recolhidos: 2 (Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo), e 19 (Carteira Nacional de Habilitação). Por colocar a sua vida e a de outros em perigo, 12 motoristas tiveram a prisão decretada durante a ação, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Foram fiscalizados 83 veículos.

Como explica o comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alisson Baracat Salgado, nos últimos meses nota-se um aumento de acidentes de trânsito no município e muitos deles são frutos de uma combinação perigosa – álcool e direção, por isso a necessidade de operações como essa da lei seca. “E a movimentação de veículos se torna ainda maior neste período em que o final de semana estará mais prolongado em função do feriado da Proclamação da República, no início da semana, o que torna o momento mais propício para as festas e eventos. Mas estaremos atentos e vamos fiscalizar o trânsito durante todos esses dias”, destacou.

O comandante disse ainda que mesmo com as flexibilizações nas práticas econômicas de atividades em bares e restaurantes, como instrumentos para prevenir a contaminação da Covid-19, tem sido visto vários pontos de aglomerações e de consumo de bebidas alcoólicas. “E embora a nossa equipe esteja sempre presente e atuante, a falta de conscientização de alguns motoristas ainda prevalece, por isso os acidentes ainda estão acontecendo e os números de registros só aumentam”, lamentou o comandante.

Alisson Baracat disse que a Guarda Municipal tem sido parceira em diversas tarefas com as instituições de segurança pública, a exemplo das polícias Civil e Militar. “Essa parceria tem sido reforçada, principalmente, na área de fiscalização e operações de trânsito. Além disso, realizamos diversas ações de combate à criminalidade”.

A Guarda Municipal além de participar de ações conjuntas com os demais órgãos de segurança pública, possui uma equipe responsável pela fiscalização de trânsito do município, em situações que envolvem estacionamento de parada irregular, nos atendimentos dos acidentes de trânsito sem vítima (danos materiais) fazendo as notificações e adotando medidas administrativas cabíveis, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.