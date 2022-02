Operação prende 17 motoristas embriagados na madrugada

A iniciativa contabilizou 66 autuações, sendo 26 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 18 por recusar a realização do teste de alcoolemia, nove por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, quatro por conduzir veículo sem possuir habilitação. Estes quatro condutores que dirigiam sem possuir habilitação tiveram lavrados o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para crimes de menor potencial ofensivo.

No total, 61 veículos foram autuados. Além disso, 47 foram removidos por irregularidades, sendo 45 carros e duas motocicletas. A ação também recolheu 31 Carteiras Nacionais de Habilitação.

A operação é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e nesta edição contou com as forças integradas da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran), da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Polícia Penal e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).