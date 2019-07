Operação prende mulher que tentava entrar com droga na cadeia de Comodoro

Assessoria | PJC-MT

Três homens foram autuados por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (26), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). O suspeito Joelco José de Souza, 36 anos, foi preso pela segunda vez em menos de dois meses, e Cleberson Benedito de Assunção, 42, associado com Willian de Sa Monteiro, 22, além de um adolescente de 17 anos, por distribuição de drogas em Várzea Grande.

O primeiro, Joelco José, conhecido por “Maozinha”, foi detido após denúncia de uma transação comercial no bairro João Bosco Pinheiro. Durante buscas na casa dele, foram apreendidos porções de cocaína, maconha, ampolas de substâncias químicas usada no preparo de drogas, entre outros. O traficante é conhecido por manter comércio de drogas na região do Distrito de Nossa da Guia, em Cuiabá.

Na segunda ação, os suspeitos Cleberson Benedito de Assunção, 42, Willian de Sa Monteiro, 22, e o adolescente de 17 anos, foram descobertos também com apoio de uma denúncia realizada na Delegacia, sobre a entrega de uma quantidade de droga em um posto no bairro Asa Bela, em Várzea Grande.

Os policiais começaram o monitoramento, até que o adolescente apareceu no local e foi abordado. Ele carregava uma mochila com 1 peça de pasta base e R$ 430,00. Na seqüência, os investigadores seguiram até a casa do menor, que mora com a avó, no bairro Construmat, e em busca no quarto dele nada foi localizado.

Em continuidade ao trabalho de apuração, os policiais estiveram na casa de Willian de Sã Monteiro, que mora nas proximidades da casa o adolescente. Dentro foram localizados duas pequenas porções de maconha, apetrechos diversos do tráfico, e R$ 304,00.

O rapaz é genro de Cleberson Benedito, que também mora na proximidade, e também foi alvo de buscas em sua casa, onde dentro os policiais se depararam com uma quantidade significativa de droga em cima do sofá, outra parte dentro de caixas de som automotivo em um dos quartos, além de duas balanças de precisão.

Todos dos quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia e autuados por tráfico de drogas.