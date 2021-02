Operação prende seis motoristas por embriaguez ao volante em Várzea Grande na madrugada deste domingo (07)

Trinta e oito motoristas foram autuados e seis foram presos por embriaguez ao volante durante a 2º edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (07.02), na Avenida 31 de Março, no bairro Manga, em Várzea Grande. No período, foram realizados 30 testes de alcoolemia.

A operação integrada começou às 2h da madrugada e seguiu até às 3h35. Ao todo, 14 veículos, entre automóveis e motocicletas, foram recolhidos.

Do total de autos de infração, nove foram pelo artigo 165 (dirigir sob influência de álcool), três pelo artigo 162, I (dirigir veículo sem possuir CNH) e oito pelo artigo 230,V (conduzir veículo sem estar licenciado). Todos os AITs são aplicados com base na Lei Nº 9.503, do Código Brasileiro de Trânsito.

A Operação Lei Seca é realizada de forma integrada e coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI-E) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Nesta edição, participaram representantes das Polícias Militar (PM-MT), Civil (PJC-MT) e Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Sistema Penitenciário de Mato Grosso (Sispen) e Guarda Municipal de Várzea Grande (GM-VG).

A multa para o motorista que é flagrado dirigindo sob efeito alcoólico é de R$ 2.934,70. No momento do teste do bafômetro, o condutor que tiver índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido será preso, pagará multa, terá a CNH suspensa e responderá por crime.

Quando a quantidade de álcool for abaixo de 0,33mg/l, o condutor é autuado, tem a CNH retida e paga multa.