Operação prende seis pessoas por embriaguez ao volante durante blitz em Cuiabá

Com disputas entre seleções municipais, os Jogos Abertos Mato-grossenses começaram nesta quinta-feira (09.12), em Lucas do Rio Verde. O evento, que é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com o apoio da Prefeitura do município-sede, reúne atletas adultos competindo nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.

A abertura oficial do evento ocorrerá nesta sexta-feira (10.12), às 19h, no ginásio do bairro Rio Verde. A solenidade de apresentação das equipes participantes contará com presença de público, de representantes da Secel e de Lucas do Rio Verde.

As partidas prosseguem até domingo (12.12) em quatro locais diferentes simultaneamente, de acordo com a modalidade. O futsal está sendo disputado no ginásio Rio Verde; o voleibol no ginásio Ernesto Zortéa; o basquete no ginásio da Escola Estadual Ângelo Nadim; e o handebol no ginásio Didé Martins.

A competição envolve 27 equipes masculinas e 17 femininas, que representam os municípios de Araguainha, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Colíder, Diamantino, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nossa Senhora do Livramento, Nova Mutum, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. No futsal masculino, uma seleção de San Matias, da Bolívia, completa a lista de equipes.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e com toda certeza vamos fazer um campeonato sensacional. Os Jogos Abertos são muito importantes para as perspectivas de treino, integração e resgate de emoções esportivas dos atletas adultos de Mato Grosso”, explica o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves.