Operação registra 55 infrações e uma pessoa presa por embriaguez ao volante

O Sistema Socioeducativo, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), passa a contar com mais 127 servidores aptos a atuação nas unidades mato-grossenses. O encerramento do 2º Curso de Formação Inicial ocorreu na tarde desta quarta-feira (16.06), na Academia de Polícia Militar Costa Verde, onde os alunos tiveram acesso à qualificação. Os 127 servidores vão reforçar o efetivo das unidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Lucas do Rio Verde.

O curso de 564 horas/aula ocorreu ao longo de 98 dias e contou com 23 disciplinas. Da carga horária total, 360 horas foram de prática, onde os alunos realizaram uma espécie de estágio nas unidades socioeducativas. A formação contou com todos os cuidados de biossegurança, devido à pandemia de Covid-19. Todos os alunos foram testados e nenhum caso foi registrado.

Os novos servidores foram aprovados no concurso público que consta no Edital 001/2018, da antiga Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e nomeados no início de fevereiro. Aluno destaque da formação, o novo agente de segurança socioeducativo, Juarez Alves Junior comemorou o feito e reforçou seu desejo de contribuir com o sistema socioeducativo.

“O papel do agente de segurança socioeducativo é de suma importância para auxiliar esses adolescentes que estão em conflito com a lei e recolocá-los no caminho certo. Todos nós, os 127 formados, estamos com sangue novo para ajudar a melhorar este trabalho”, disse Juarez.

O servidor ainda lembrou da trajetória, desde o concurso em 2018, passando por diversas etapas: testes físicos, avaliação psicotécnica, estágio probatório, aulas. “Nós nos unimos, formamos um grupo e passamos a incentivar um ao outro todos os dias, desde o início até hoje, que é nossa formatura”, relembrou Juarez.

Presente na solenidade, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, contou aos alunos sobre sua trajetória na Polícia Federal, lembrando que todo servidor da Segurança Pública passa por uma academia e lembrou que hoje eles podem estar como alunos, mas que um dia estes mesmos alunos podem se tornar instrutores de cursos ou até mesmo um secretário de Estado.

Além disso, Bustamante avaliou como um novo momento na história do Sistema Socioeducativo, que por muitos anos foi relegado, mas que agora ganha novos servidores, novas viaturas e novas unidades, a começar por Rondonópolis, que já está praticamente pronta.

“O socioeducativo está começando a escrever uma história diferente. Durante muitos anos, as unidades praticamente não existiam. Quando a Lenice [Barbosa, secretária adjunta de Justiça] recebeu as cinco viaturas ela comemorou e disse ao governador que eles nunca tiveram viaturas próprias. Ver vocês formados, com as cores do socioeducativo me faz entender que todo o esforço é válido”, pontuou o secretário.

Bustamante ainda fez questão de agradecer as forças de segurança coirmãs que auxiliaram na formação dos novos agentes, sendo o Sistema Penitenciário e suas especializadas – Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e Serviço de Operações Especiais (SOE) – além da Polícia Militar, que cedeu o espaço para a realização da formação.

A secretária adjunta de Justiça, Lenice Barbosa, que também está à frente do Sistema Socioeducativo, explicou que este foi o primeiro curso de formação com práticas operacionais e que a função do sistema de segurança é a de preservar direitos e, por isso mesmo, não é uma função fácil.

“Eu como servidora de carreira há 15 anos, estou extremamente grata por estar aqui. Vocês, novos servidores, representam o nosso futuro e o socioeducativo vibra na veia de cada um de vocês. Parabéns a cada um de vocês e nos encontraremos em nossos polos”, afirmou Lenice.

Também estiveram presentes na solenidade o secretário adjunto de Segurança Pública, Carlos Davim; o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Victor Fortes; o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves; os deputados estaduais Delegado Claudinei e Elizeu Nascimento; além do presidente da Fundação Nova Chance, Emanoel Flores e o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa da PM, coronel André Avelino Figueiredo Neto.