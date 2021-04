Operação transnacional combate o tráfico de espécies raras de peixes

Desde a última segunda-feira (19), a 6ª Semana da Canção Brasileira vem apresentando nas plataformas online shows e oficinas com o papel de propagar a música feita no Brasil.

Com sua primeira edição, em 2007, o evento é realizado na estância turística de São Luiz do Paraitinga (SP), mas devido a continuação do isolamento social, acontece em formato digital, no canal do You Tube.

Na quarta-feira (21), foram apresentados os vencedores do festival competitivo de composição. Com as canções Ar, Mariana Fukushima e Ponto de Mutação, o cantor Fernando Salvador, de São José dos Campos (SP), venceu o festival.

“Eu nunca tinha participado de nenhum tipo de concurso musical, foi surpreendente a colocação que consegui. Fiquei sabendo do festival faltando poucos dias para o final das inscrições e me animei. Mas como as composições tinham que ser inéditas, corri para conseguir gravar tudo. Foi difícil escolher quais músicas iria inscrever, pois algumas canções que gosto muito foram recentemente gravadas em vídeos e lives com o Mano Unica, conjunto de música latino americana no qual atuo como guitarrista e violonista e eu queria muito que houvesse uma conexão entre as três inscritas. Nenhuma delas tinha arranjo pré-concebido, então fui criando enquanto ia gravando. Estou muito contente em poder participar e contribuir com o festival e com a cultura de nosso povo”, contou Salvador.

Em segundo lugar, com as composições Ladeiras, Tanto afago que afoga e A História, ficou o artista Guilherme Kafé, de Osasco (SP) e em terceiro lugar as canções Passarinho, Seu e Fratura (Um pequeno poema para 2020” de Bozzo Barretti, do Guarujá (SP). Para conhecer todas as canções vencedores acesse no YouTube.

Segundo a curadora do evento, a cantora Suzana Salles, o resultado do festival fez um mapeamento interessante do Brasil inteiro. “Se inscreveram compositores de todo o país. E como não podia ter entrado nenhuma música que já tivesse sido veiculada, lembrando que hoje todo mundo veicula porque faz a música e coloca na rede, então foi uma peneira muito fina e bastante minuciosa. Foram mais de 600 inscritos, sendo selecionados 12 finalistas, e dentre estes, três vencedores. O resultado revela mais um ponto de luz na canção popular brasileira para todo o mundo desfrutar”.

Mais informações estão no site do evento e canal no YouTube:

Programação:

22/04 (Quinta)

18h: Live – conversa musical com Quar’de Mata

21h: Live – conversa musical com Liniker

23/04 (Sexta)

20h: Show Céu (show gravado)

21h: Live – conversa musical com Estrambelhados

24/04 (Sábado)

15h: Live – conversa musical com Despirocadas

18h: Live – conversa musical com Los Cunhados

21h: Show Zé Ibarra (show gravado)

25/04 (Domingo)

18h: reexibição dos shows e das músicas gravadas pelos participantes das lives