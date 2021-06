“Oportunidade que precisava para uma vida nova”, conta contratada pelo projeto Incluiabá

“Era a oportunidade que precisava para uma nova vida. Estava sem expectativas, já me sentia sem valor algum. Todas as entrevistas que fiz, a análise feita era sempre a mesma…levavam em consideração o meu aspecto físico, e não a minha capacidade de executar a função. Graças a Deus, por essa oportunidade que estou tendo da Prefeitura de Cuiabá hoje. Além de estar no mercado de trabalho ainda estou tendo a chance de fazer o que gosto e, sempre, com perfeição”. O depoimento é de Maria Auxiliadora de Souza, 62 anos, contratada para atuar no Executivo por meio do Projeto Incluiabá – Inclusão, respeito e oportunidade, implementado na capital por iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

No mês de junho, quando as ações de conscientização contra a violência às pessoas idosas ganham reforço, a inciativa da gestão Emanuel Pinheiro evidencia ainda mais o trabalho para a real inclusão e promoção de defesa de direitos. O objetivo do projeto, que já conta com 16 colaboradores atuando junto à Prefeitura de Cuiabá, é promover a inserção no mercado de trabalho da população negra, LGBTQIA+, da pessoa com deficiência, imigrantes e outros grupos sociais que também enfrentam dificuldades no acesso às vagas de emprego.

Desde o último dia 22 de maio, Maria relata que tem muitos motivos para celebrar. “Só tenho a agradecer por fazer parte desse projeto que oportuniza o acesso ao mercado de trabalho, pessoas que pertencem aos grupos considerados como minorias. Como é o meu caso, faço parte do grupo de idosos. Tanto é que quando recebi a ligação dos responsáveis pela contratação e chamamento dos habilitados, achei que não se passava de trote, mas como estava precisando muito de trabalho resolvi tentar e deu tudo certo”.

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira ressalta, à importância da ação. “A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro trabalha com protagonismo social das diversas populações principalmente àquelas que se encontram em situação vulnerabilidade e de extrema vulnerabilidade social. Ações de inclusão social corrobora com a erradicação de todos os tipos de violência”, destacou a secretária.

JUNHO VIOLETA- Durante todo o mês de Junho, a Secretaria de Assistência Social programou uma extensão programação voltada para a sensibilização da sociedade para a importância da preservação dos diretos assegurados para a pessoa idosa. Dentre as atividades estão palestras, mesas redondas, apresentação de vídeos educativos e atividades lúdicas com os idosos assistidos pela rede municipal.