Ordem Pública e PM  fazem blitz orientativa na noite cuiabana

O prefeito Emanuel Pinheiro se uniu aos familiares, amigos e demais autoridades políticas na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no centro de Cuiabá, neste sábado (1), para celebrar, em missa de ação de graças o aniversário de 100 anos de Maria Benedita Martins de Oliveira, mãe do ex-governador Dante de Oliveira.

“Eu não poderia deixar de prestar minha homenagem nesse momento de muita alegria que é a comemoração do centenário de dona Maria Benedita Martins de Oliveira, mãe do nosso amado ex-governador, Dante de Oliveira. Dona Maria é um exemplo de mulher devota, de caráter a ser seguido pelas gerações futuras. Que ela possa comemorar junto com seus familiares mais anos de vida com saúde e muito amor”, desejou o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

A missa foi marcada pela lembrança do dia de São José Operário e também do mês de Nossa Senhora Auxiliadora que se inicia. O celebrante, Padre Paulo Vendrame, ressaltou a importância em se valorizar a família. “Dona Maria foi capaz de plantar no coração dos filhos e netos o sentimento de gratidão. No livreto preparado pela família com tanto carinho temos a canção para São José ‘senhor fazei dar frutos o labor de nossas mãos’ e ela reflete o que dona Maria fez em sua vida, aquilo que ela viveu o senhor frutificou, concedendo a ela o dom da vida para chegar a este momento. A família é o lugar que a gente aprende a amar e ser amado, não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. E dona Maria é a representação disso”, disse o padre Vendrame.

Em pouco mais de duas horas de celebração, familiares e amigos da matriarca centenária demonstram seu amor e admiração por meio de mensagens que lembraram a vida honrada de Maria de Oliveira. “Estou muito emocionado. Em nome de todos, agradeço a senhora por todo amor, pela oportunidade em fazer parte desta família”, disse emocionado o filho da aniversariante, Armando de Oliveira. Netos, bisnetos e tataranetos também prestaram suas homenagens, participando da missa com leituras da liturgia e votos de saúde a matriarca. Ao final da celebração, uma chuva de pétalas de rosas abençoou dona Maria Benedita, que estava cercada de familiares e crianças vestidas de anjinhos.

“É com muita alegria que participo dos 100 anos de dona Maria Benedita. Um ser humano especial, espiritualmente muito elevado. Parabenizo ao prefeito Emanuel Pinheiro que em nome da cidade se faz presente, trazendo aqui os aplausos e a nossa homenagem a um ser humano incrível como dona Maria”, disse o deputado estadual Wilson Santos, que participou da celebração. A ex-prefeita de Chapada dos Guimarães e nora de dona Maria e viúva de Dante de Oliveira, Thelma de Oliveira também esteve presente no local.