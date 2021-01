Organização de oficinas, armazenamento de produtos, uso de EPI’s: Soja Plus traz avanços para propriedade em Dourados

Ao receber atendimento dos técnicos de campo do programa Soja Plus, desde 2019, a produtora rural de Dourados, Natália Mai, passou a organizar os pontos primordiais para sua propriedade, otimizando a atividade com mais qualidade de vida. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas da semana.

“A gente conheceu o Senar e o Soja Plus pelos cursos e pela Assistência Técnica e Gerencial. Com o programa, melhoramos muitos pontos, principalmente a organização da propriedade, na oficina dos maquinários, armazenamento de produtos. Nas visitas dos técnicos, eles ressaltam bastante a importância da segurança e uso dos EPI’s [Equipamentos de Proteção Individual), como fazer manuseio correto. Tudo foi aprimorado”, ressalta.

Com os avanços já conquistados, Natália foca nos próximos passos na empresa rural. O planejamento inclui a construção de novos barracões para oficina e armazenamento de insumos e equipamentos utilizados na produção, substituindo as edificações mais antigas.

“As expectativas para propriedade são excelentes, pois desde a primeira visita do técnico a gente pode acompanhar o quanto as coisas avançaram. Trabalhando de pouquinho em pouquinho a gente consegue atingir uma boa meta, com padrão cada vez melhor”, espera.

