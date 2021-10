Organizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, campanha Outubro Rosa ilumina Palácio Alencastro; iniciativa irá fomentar exames na capital

Fomentando o cuidado à saúde da mulher, o Núcleo de Apoio à Primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, em parceria com as secretarias da Mulher, Saúde, Empresa Cuiabana de Saúde Pública e Sesc inicia neste dia 1º de outubro, a Campanha Outubro Rosa.

Para lembrar a importância do mês em que os debates e ações preventivas ao câncer de mama são potencializados, o Palácio Alencastro será iluminado pela cor rosa. A tonalidade permanecerá em exposição à população até o dia 31, como um alerta para os cuidados. Em 2021, a ação conjunta irá possibilitar a realização de mais de 600 exames às mulheres. Sensível às demandas sociais, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, esta à frente na organização da campanha. “É preciso que toda mulher saiba o quanto o autoexame é importante. Que todas saibam que buscar orientações, procurar ajuda, são de suma importância. Nós contamos com uma rede preparada para prestação dos serviços. Um exame, uma informação pode salvar uma vida, manter uma família”, pondera Márcia.

O Outubro Rosa é um movimento internacional para conscientização para o controle do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, e há anos faz parte do calendário das unidades de saúde de Cuiabá. A partir da próxima segunda-feira (4), a Secretaria Municipal de Saúde, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Secretaria da Mulher e com o SESC, irão ampliar a oferta de exames de mamografia e CCO.

“A pedido da primeira-dama de Cuiabá vamos disponibilizar mais de 600 às mulheres, entre mamografia e o exame Citopatlógico de Papanicolaou (CCO). Serão atendidas 20 mulheres por dia, sendo 10 no período entre 7h e 11h e mais 10 no período de 13h e 17h”, explica a secretária municipal de Saúde interina, Suelen Alliend.

Ela pontua ainda que os atendimentos serão realizados nos dias 04, 05, 06, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de Outubro, com apoio da carreta do Sesc que será mantida em ponto estratégico da rua 13 de Junho. Poderão fazer exames de CCO mulheres de 25 a 64 anos e de mamografia mulheres de 50 a 69 anos. “A triagem para realização dos exames de mamografia será feita pela Central de Regulação e a triagem para CCO será feita pelas Unidades Básicas de Saúde. Os resultados serão entregues na Secretaria da Mulher no período de 25 a 30 dias após realização do exame”, disse Suelen.

Após a entrega dos resultados, as pacientes serão encaminhadas para consulta com o médico ginecologista, mastologista ou ginecologista cirúrgico, conforme necessidade de cada uma, no espaço da Mulher no Hospital Municipal de Cuiabá-HMC ou no Centro de Especialidades Médicas-CEM. “Qualquer Mulher que apresentar diagnóstico positivo para oncologia no resultado do exame será encaminhada via Central de Regulação para iniciar tratamento na unidade de referência”, concluiu a secretária.