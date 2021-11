Orquestra Sinfônica CirandaMundo realiza concerto neste sábado (27)

Amantes do cinema internacional podem relembrar alguns temas bastante conhecidos no concerto “Temas Clássicos do Cinema”, da Orquestra Sinfônica CirandaMundo. A apresentação será neste sábado (27.11), às 20h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em Cuiabá. O ingresso é gratuito, porém, existe o ingresso social onde o público pode contribuir com 2kg de alimentos não perecíveis. Os ingressos podem ser retirados a partir das 19h, no local do evento.

O repertório é composto por temas de “E o vento levou (1939)”, “Forrest Gump (1994)”, “A lista de Schindler (1993)” e “Guerra nas estrelas (1977-2005)”. A regência será de Emanuelle Guedes e Murilo Alves. O concerto terá como convidado especial, o ex-aluno do Instituto Ciranda e violonista da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Rennan Vicente.

De acordo com o maestro Murilo Alves a proposta do repertório de sábado é contemplar diversas épocas e faixas etárias. A apresentação começa com “Gone With The Wind”, do compositor americano Max Steiner, música homônima ao título original do filme “E o vento levou”, vencedor do Oscar de 1940.

“Vamos fazer essas trilhas clássicas de um repertório já estabelecido no imaginário popular. Um dos lugares importantes para a realização da música com orquestra é o cinema. São trilhas sonoras com grandes orquestrações, verdadeiros monumentos orquestrais que podem ser comparados a grandes obras exclusivamente musicais”, comenta o maestro Murilo Alves, diretor artístico e presidente do Instituto Ciranda.

A apresentação visa garantir a acessibilidade de todos. O concerto conta com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição. Além disso, o espaço físico do Teatro Zulmira Canavarros também é pensado para receber Pessoas com Deficiência (PcD).

O Instituto Ciranda conta com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) como patrocinadora.

Serviço

Concerto “Temas Clássicos do Cinema”

Quando: 27 de novembro de 2021 (sábado), a partir das 20h

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros – Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, localizado na Avenida André Maggi – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT

Ingressos: gratuito ou social (2kg de alimentos não perecíveis)

Obs: Concerto inicia às 20h e os ingressos são gratuitos e distribuídos no foyer às 19h (Não há pontos de aquisição antecipada).

*Com informações da assessoria