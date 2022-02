Os 14 anos sem um dos maiores líderes de MT, Jonas Pinheiro

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde – SMS receberam neste sábado (19): o Prêmio Saúde. O recurso, que é pago desde 2003, virou lei, aprovada em dezembro de 2021 e passou a vigorar em 1º de janeiro de 2022.

“Este benefício, um direito de todos os que trabalham na rede municipal de saúde, a tradução da valorização dos nossos profissionais, é um dos meios para aprimorarmos o serviço utilizado pelos nossos usuários. Temos trabalhado diariamente para oferecermos cada vez mais um serviço de qualidade para os cuiabanos”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, que participou ativamente na elaboração do projeto de Lei do Prêmio Saúde, não escondeu a satisfação em ver a lei sendo cumprida, beneficiando os servidores. “Nosso objetivo maior era valorizar mais as categorias que estão na ponta, em contato direto com o usuário SUS e com essa lei nós conseguimos alcançar essa meta. Proporcionamos um salto na valorização de 96% das categorias que atuam diretamente com a população, como médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, entre outros”, revelou.

Suelen destacou o incremento no pagamento de duas categorias, que chegou a mais de 450%. “As categorias de nível médio, como os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias recebiam 70 reais de Prêmio Saúde. A partir deste mês, eles passam a receber 400 reais. Outra categoria muito beneficiada é a de técnicos de enfermagem e enfermeiros contratados, que não recebiam nada de Prêmio, e agora vão passar a receber 600 reais e 800 reais, respectivamente. Para conseguir chegar neste montante, foi preciso tirar um pouquinho de quem ganhava mais para socializar com quem ganhava menos. Felizmente todos entenderam e hoje temos um pagamento mais justo e mais inclusivo, principalmente para estes profissionais”, comentou a secretária.

Entenda mais sobre o benefício

O Prêmio Saúde Cuiabá é uma gratificação de natureza transitória que não se incorpora à remuneração. Foi criado pela Lei Complementar nº 094 de 03 de julho de 2003, mas agora foi aprimorado com a nova legislação, que traz a atualização dos valores a serem pagos a cada categoria na própria lei e não mais em portaria (como era anteriormente) e, além disso, define os critérios que incidirão no pagamento ou não a cada servidor. O objetivo é melhorar o índice do grau de satisfação dos usuários do SUS municipal.