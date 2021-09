Os impactos da reforma tributária são apresentados em palestra

Fortalecimento Institucional Aprosoja MT e Assembleia Legislativa firmam parceria em ação social O Termo de Fomento entre as instituições visa a distribuição de 100 mil cestas básicas às famílias carentes de MT

ALMT

13/09/2021

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), assinaram na tarde desta segunda-feira (13.09), Termo de Fomento que tem como objetivo a distribuição de cestas básicas às famílias carentes do Estado. A parceria faz parte do projeto AgroSolidário da entidade de responsabilidade social dos mais de 7.500 associados.

O projeto atuará em duas frentes: a arrecadação de valores mediante doação dos associados, parceiros e apoiadores do projeto, com expectativa de arrecadação de valores para aquisição de até 50 mil cestas básicas, e a distribuição para os beneficiários dos 47 municípios do Estado que estão interligados ao núcleo da Aprosoja, e que se enquadram aos critérios do programa.

A inciativa do AgroSolidário vai ao encontro da proposta da Aprosoja em promover a melhoria de qualidade de vida de pessoas que passam por necessidades, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia do coronavírus (COVID-19), que assola o país. Para cada cesta básica que a Aprosoja MT doar a AL fará a doação de mais uma.

“Fico feliz em receber os diretores da Aprosoja MT, essa Casa também é de vocês, e sem dúvidas que essa parceria vai mostrar que tanto a os produtores rurais, quanto os deputados estão imbuídos no mesmo propósito, que é de ajudar o nosso Estado, independente do que seja a pauta, e nesse caso levar alimento para centenas de famílias mato-grossenses”, frisou a segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada Janaina Riva.

Para o primeiro-secretário da AL, deputado Eduardo Botelho, “essa é uma parceria que nós sempre queríamos fazer, que é com o agro, empresários e apoiadores trabalhando com o poder legislativo, para atender a população carente do Estado. Estamos satisfeitos com a parceria. Parabéns aos gigantes do agro que fazem com que Mato Grosso seja o celeiro do mundo.

De acordo com o presidente da Aprosoja MT, Fernando Cadore, o Programa AgroSolidário existe há 12 anos e já atende 86 instituições em todo Estado. “E agora com essa parceria nós produtores rurais e a Assembleia Legislativa vamos doar alimentos a quem mais necessita. A cada cesta básica que o produtor arrecadar a AL fará também a doação de mais uma. Esperamos adquirir cerca de 100 mil cestas ao longo do projeto e com essa atitude atender boa parte da população. É uma pequena contribuição, mas que, com certeza trará bons frutos”, declarou Cadore.

AGROSOLIDÁRIO – Atua em parceria com creches, asilos, hospitais, entidades filantrópicas, APAE, entre outros. Atualmente são 86 instituições beneficiadas que estão distribuídas em mais de 38 cidades mato-grossenses. É um programa de responsabilidade social da Aprosoja. São três frentes de atuação: distribuição de alimento à base de soja para crianças, idosos e enfermos; orientação nutricional para mães de baixa renda; e ajuda financeira para iniciativas culturais que dão oportunidades às crianças carentes.