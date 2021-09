 Os motivos de ser contra a construção de UHEs e PCHs no Rio Cuiabá

Por Haroldo Assunção*

Muito antes da “Grampolândia Pantaneira”, sob PTX, e da “Stasi do Cerrado” de Meu Rei, aparelhamento começou com ‘padim’ Soja Maggestade e o Barba, em 2008.

‘Em Mato Grosso acontece coisa que até no Paraguai dá cadeia’.

A instrumentalização do aparato policial de forma orquestrada com fins de domínio do Poder e salvaguarda para eventuais “vazamentos” da podridão desde sempre sob tapetes palacianos aqui e alhures vem de quase duas décadas – sob o tirânico ex-futuro-presidiário Barba – e é bem descrito pelo delegado Romeu Tuma Júnior, em relato ao jornalista Cláudio Júlio Tognolli.

Nesse contexto, ‘Tuminha’ destaca o ‘aparelhamento’ de cima abaixo, com a infiltração de delegados da Polícia Federal, em vinte unidades da Federação, na condição de titularidade em Secretaria de Estado de Segurança Pública.

E descreve a gestação da onipresente criatura de fazer corar a sádica ‘Stasi’ da triste República Democrática Alemã e queimar a língua do saudoso general Golbery do Couto e Silva, pai do também falecido Serviço Nacional de Informações (SNI), quando confessou ter criado um monstro.

É o cenário naquele distante 10 de março de 2008, quando outra majestade, da soja, à época governador Blairo Borges Maggi – ‘herdeirinho mimadinho do Vale do Rio Bostinha’, pra lembrar o mestre Vila sempre inspirador – deu posse na titularidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso ao delegado de Polícia Federal Diógenes Gomes Curado Filho.

Anote-se: Curado era à época o chefe do Núcleo de Combate ao Crime Organizado da SR/DPF/MT.

Dali a poucas luas, aos 30 de abril daquele mesmo ano, Diógenes Curado empossou na Secretaria-Adjunta de Assuntos Estratégicos o agente da PF Alexandre dos Santos Bustamante – a primeira cabeça a rolar na montagem do ‘aparelho’ foi a do delegado Marcos Veloso, da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Abra-se aí um parêntesis para registrar como as duas pontas da meada encontram-se lá na frente: na mesma ocasião, Curado pôs na função de secretário-adjunto de Justiça o à época tenente-coronel PM Zaqueu Barbosa – era a gênese da “Grampolândia Pantaneira”, protagonizada anos depois pelo militar, agora coronel, sob as ordens de Pedro Taques (dito ‘Pedrinho Malazarte, de triste memória e de quem ninguém tem saudade) com o mesmíssimo ‘modus operandi’ do NIP/PF, descrito por Tuminha e que por aqui ganhou o vulgo “barriga de aluguel”.

Era o embrião da serpente.

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Neste ponto é oportuno trazer a luz a narrativa de Tuma Jr. sobre o contexto daqueles idos, sob o então PR Luís Inácio Lula da Silva -vulgo “Barba”, codinome dos tempos de X-9 infiltrado no movimento sindical a soldo do extinto Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) e a serviço do saudoso pai da testemunha viva, delegado e inesquecível senador Romeu Tuma (1901-2010).

Ipsis literis:

“Tudo é maravilhosamente maquiavélico e esdrúxulo: Lula com a douta colaboração de Márcio Thomaz Bastos aparelhou a Polícia Federal para seus fins partidários. Outra aberração jurídica, totalmente descomprometida com os princípios fundamentais e constitucionais do estado democrático de direito, da ampla defesa, do contraditório e principalmente do devido processo legal é fazer inquérito policial no setor de Inteligência policial. Isso é absolutamente anômalo. Só as SIP e DIP da PF fazem. Eles não têm cartório e não sofrem correição interna nem externa. O Estado policial instaura os inquéritos. Se o cara é amigo, falam que ele está sendo investigado, mas é cedo para julgar, ainda é investigação; se é inimigo, usam tudo, todos os instrumentos. O diretor de inteligência é sempre o homem de maior confiança do chefe da Polícia Federal. Seus maiores operantes constituem um corpo policial muito perigoso”.

Fechado o parêntesis, anote-se a ocupação de Bustamante à época.

Chefe do Núcleo de Inteligência Policial/SR/DPF/MT.

GUARDIÃO

Foi naquela época – a “Era da Botina’, para lembrar a sagacidade do Vilão – que aportou por aqui a parafernália de bisbilhotagem chapa-branca do Sistema Guardião e outros penduricalhos.

A propósito dos penduricalhos high-tech: além do Guardião, o combo de Curado e Bustamante incluiu duas maletas de fabricação israelense, instrumental para captar sinal celular, gravar conversas e acessar mensagens de dezenas de linhas a um só tempo, com a conveniência de dispensar conexão com as operadoras de telefonia e assim não deixar rastros do ‘grampo’.

Um amigo policial fazendário ora aposentado e que aliás tem história pra contar do ‘Barba’ nos garantiu a informação – evidentemente ‘in off’ – àquela época.

Quem é ‘das antigas’ na PJC sabe que é verdade.

As tais maletas perambularam entre Casa Civil e Militar e arredores do principal gabinete palaciano e teriam ‘sumido’ misteriosamente.

Alguém viu por aí?

Maletas à parte – e para encurtar um pouco a história.

Curado e Bustamante seguiram no comando da Segurança Pública pelos anos seguintes, com Maggi e depois sob o ‘bandido’ – nas palavras de Meu Rei – Silval da Cunha Barbosa.

Em 2013, sai um e entra o outro no comando da SSP/MT.

Bustamante foi leal ao ‘bandido’ até o fim do governo, em 2014.

COMENDADOR

No ano seguinte, à época prefeito de Cuiabá, já enquadrado pelo MPF em ação de improbidade administrativa e possivelmente na mira da PF, o ainda (?!?) governador Mauro Mendes Ferreira – ciente sobre relevante folha de “serviços prestados” ao ‘padim’ Maggi e ao ‘bandido’ Silval – acolheu ‘o cara’ da inteligência na Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos. Eleito Meu Rei para ocupar o trono do Palácio Paiaguás – mas pode chamar Nuevo Castillo de Ensueño – foi dos primeiros secretários anunciados.

E até laureado pelas honras da Comenda Dante de Oliveira.

Em outras palavras, estimado e combativo delegado Stringueta.

‘MECANISMO’ pisado e repisado por vossa coragem não é de hoje.

Muito menos quem o opera por estas plagas.

Alexandre dos Santos Bustamante – o “Comendador”.

*Haroldo Assunção é jornalista