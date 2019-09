Oscar apresenta projeto que institui o "Agosto Verde"

Foto: Ronaldo Mazza

Com o objetivo de conscientizar, tratar e prevenir as doenças mentais, o deputado estadual Oscar Bezerra (PV) apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na última semana, projeto de lei nº 1018/2019 (Veja a íntegra aqui ) que institui o “Agosto Verde”, já que no dia 05 do referido mês se celebra o Dia Nacional da Saúde.

A proposta solicita da administração pública que, neste período, sejam realizadas campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças mentais.

Compreende-se como doenças mentais a depressão, prostração, desânimo, abatimento, esgotamento, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, entre outros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é conceituada como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de uma doença ou enfermidade”.

Um dos grandes “tsunamis” desse fenômeno de adoecimento global tem sido a depressão, doença que mais contribui para a incapacidade provocando prejuízos econômicos no mundo de cerca de US$ 1 trilhão, sendo ainda a principal causa de mortes por suicídio, com 800 mil casos por ano.

O parlamentar alerta sobre a necessidade das autoridades competentes investirem em programas e medidas de saúde pública para prevenção, detecção precoce e tratamento dessas doenças que são cada vez mais frequentes em nosso meio e afetam diretamente a sociedade.