Oscar Bezerra quer a reativação do Conselho dos Imigrantes em Mato Grosso

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Oscar Bezerra (PV) utilizou o Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso na quarta-feira (11), para solicitar a reativação do “Conselho dos Imigrantes”, e com isso articular um projeto de qualificação das pessoas que estão chegando da Venezuela e inseri-las no mercado de trabalho local.

O parlamentar viajou até a capital Boa Vista (RR) na semana passada para ver de perto as condições dos imigrantes que cruzaram a fronteira fugindo do regime imposto por Nicolás Maduro, presidente do país. Oscar pretende se juntar com representantes do setor da indústria e comércio e criar iniciativas que garanta condições dignas aos refugiados.

“A ideia é reativar o Conselho dos Imigrantes, que foi criado para ajudar os haitianos com qualificação e emprego, quando se refugiassem em Mato Grosso. O objetivo é ajudar da mesma forma as 120 famílias de venezuelanos que agora residem na capital”, explica Oscar.

“Nós temos exemplos nos semáforos, nas esquinas de pessoas com crianças no colo pedindo, e o que nós podemos fazer é ajudar a qualificar esses cidadãos para que possam ser inseridos no mercado de trabalho”, finaliza Oscar.