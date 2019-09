Oscar indica alteração em Lei do Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou da aula da inaugural dos cursos de Letras e Ciências da Computação no Núcleo Pedagógico da Unemat de Rondonópolis. As boas-vindas aos novos alunos foi realizada na Escola Estela Maris Valeriano da Silva, residencial Edelmina Querubim, local onde a instituição funciona provisoriamente.

O presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto na Assembleia Legislativa parabenizou os quase 80 acadêmicos que estavam presentes e enfatizou a oportunidade gerada para os estudantes. “A Unemat é uma realidade de Rondonópolis e dezenas de pessoas, que não teriam condições de pagar uma faculdade particular, estão incluídas no ensino superior e de qualidade. Esse era nosso objetivo quando iniciamos nossa luta pela Unemat Rondonópolis há mais de 10 ano”.

Thiago ainda reafirmou aos presentes seu compromisso pela implantação do campus avançado e a construção da sede própria da Universidade no município. “Esse é um sonho que temos e vai sair do papel. Um dos meus primeiros atos como deputado foi convocar uma audiência pública para discutir a Unemat no Estado e em Rondonópolis. Estamos trabalhando junto com o governo e a nossa bancada estadual e federal para destinar emendas para essa obra. Já conversamos com quase todos os nossos deputados federais e senadores que demonstraram muita sensibilidade com a causa. É assim que vamos conquistar uma Unemat cada vez mais forte, com a união de todos.

O deputado apresentou em março uma indicação ao Governo do Estado, solicitando a construção do prédio da instituição na segunda maior economia de Mato Grosso.

Thiago Silva foi um dos responsáveis pelo movimento de instalação da Unemat no município, que ficou conhecido como Unemat Já. Ele também fez parte do Comitê Pró Emancipação da UFMT, que resultou na criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).